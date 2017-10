Chorvatsko se těší do eurozóny

Chorvatský premiér Andrej Plenković se včera na konferenci „Strategy of euro adoption in Croatia“ nechal slyšet, že jeho země by ráda zhruba v horizontu 7-8 let vstoupila do eurozóny. Podle jeho vyjádření je Chorvatsko politicky na tento krok připraveno; jeho vstupu do eurozóny brání zejména neplnění maastrichtského kritéria dluhu: ten chorvatský je v tuto chvíli těsně pod 80 % HDP, zatímco „ref erenční“ (čti: silně doporučená) hodnota pro hodnocení připravenosti kterékoli země na euro je 60 %.

V případě Chorvatska bude of iciální přechod na euro spíš jen přiznáním skutečného stavu věcí - už dnes je zhruba polovina chorvatských úvěrů v eurech a v rámci vkladů je Chorvatsko ještě poněkud euroizovanější (viz šedá plocha v prvním graf u a černá čára v druhém).













Michal Skořepa