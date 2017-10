Asijsko-pacifický index MSCI prodlužuje šňůru měsíčních zisků (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Standard & Poor’s zlepšila úvěrový rating rakouské Erste Group.

Evropský akciový trh by mohl vstoupit do dnešní seance mírným růstem.

Z pohledu makroekonomických dat bude dnes podstatnější sledovat eurozónu. Eurostat zveřejní první odhady růstu HDP za třetí kvartál, inflaci a míru nezaměstnanosti. Ve Spojených státech budou oznámeny statistiky o cenách nemovitostí ve 20 největších metropolích a spotřebitelská důvěra.

V USA reportují například Pfizer, Mastercard nebo Electronic Arts. Na evropském kontinentě se o své výsledky hospodaření podělí mimo jiné Airbus, BNP Paribas nebo BP.

Analytici Société Générale zvýšili doporučení pro francouzskou biofarmaceutickou společnost Poxel na Držet.

Obchodování na zámořských trzích

Americký index S&P 500 včera umazal část svých zisků z předchozího týdne, když klesnul o 0,3 %. Na vině byli především telekomunikační operátoři (-1,4 %), farmaceutické společnosti (-1,1 %) a maloobchodní řetězce (-0,9 %), jejichž akcie kompenzovaly rostoucí zisky informačních technologií (+0,4 %) a realitních developerů (+0,6 %).

Asijské trhy dnes společný směr nenašly. Jihokorejský Kospi přidal 0,9 %, čímž vystoupal na svoji historicky nejvyšší úroveň. Dařilo se i čínským akciím, když šanghajský index vzrostl o 0,1 % a šenčenský dokonce o 0,7 %. V mírných ztrátách naopak uzavřely akcie obchodované v Japonsku (Topix -0,3 %), Austrálii (-0,2 %) nebo Indii (-0,1 %). Asijsko-pacifický index MSCI pak končí dnešní obchodování s minimálním ziskem jedné desetiny procenta. Za říjen si však celkově polepšil o téměř 4,5 % a navázal tak na zisky v předešlých měsících celého letošního roku. Jedná se tak o nejdelší šňůru měsíčních zisků od roku 2007.

Pro celý globální akciový trh je v tomto týdnů klíčových několik událostí. Investoři budou sledovat středeční výsledky zasedání Fedu a páteční statistiky z amerického trhu práce. Kromě toho jsou dominantními tématy rovněž vyjednávání o daňové reformě v USA a spekulace o následovníkovi Janet Yellen na postu šéfa Fed. V neposlední řadě pak nesmíme opominout hojnou výsledkovou sezónu v tomto týdnu, která v pátek vyvrcholí zveřejněním údajů o hospodaření společnosti Apple. Nejbližší událostí však budou statistiky o HDP a inflaci v eurozóně. Ty by měly potvrdit dobrou kondici evropského hospodářství, které však nevedou k výraznějšímu růstu inflačních tlaků, a tak doposud neospravedlňují zpřísňování měnové politiky ECB. To by mělo být nadále pozitivem pro evropské akcie. Přesto lze vzhledem k výše uvedeným událostem očekávat během týdne zvýšenou volatilitu na akciových trzích.

Erste Group

Ratingová agentura Standard & Poor’s zvýšila rating na stupeň A/A1 s pozitivním výhledem z původního A-. Ač se jedná o příznivou zprávu, pro akcie banky je neutrální.