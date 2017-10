Rozbřesk: Eurozóna roste nad možnosti, inflace ale stále nepřichází. Ropa brent hájí 60 dolarů

Ďábelská série makroekonomických událostí tohoto týdne může dnešním dnem nabrat na zajímavosti, neboť nás dopoledne čeká zveřejnění čerstvých dat za HDP a inflaci z eurozóny. Vzhledem k tomu, že česká ekonomika s výrazným pákovým efektem následuje výkon Německa, musí nás doma zajímat výsledek eurozóny.



Dílčí výsledky přicházející z jednotlivých zemí eurozóny ukazují na to, že se měnové unii ve třetím kvartále opět dařilo. Španělsko rostlo o více než 3 % meziročně, přičemž Francie zahlásila velmi solidní růst 2,1 % (meziročně). Připočteme-li k tomu, že uvnitř jádra eurozóny překvapila lepším než očekávaným výsledkem Belgie, tak je dost dobrá naděje, že výsledek za celou eurozónu bude nakonec minimálně tak silný, jak očekává trh. Pokud by eurozóna vykázala opravdu očekávaný růst na úrovni 2,4 %, tak by šlo již o několikátý kvartál v řadě, kdy ekonomika zjevně roste nad potenciálním růstem, což by podle makroekonomické teorie hlavního proudu mělo přinést inflační tlaky. Ty se ale zatím nedostavují, resp. nedostavují se v takové míře, jak by si tvůrci hospodářské politiky přáli.



Jak již bylo řečeno výše, dnes bude eurozóna kromě HDP reportovat i výsledek inflace za měsíc říjen. Na rozdíl od české ekonomiky, kde jsou inflační tlaky evidentní na každém kroku (aneb nejde jen o drahé máslo a vejce), tak meziroční míra inflace v eurozóně činila v září “jen” 1,5 %. Pokud pak inflaci očistíme o volatilní ceny potravin a pohonných hmot, tak je (jádrová) inflace dokonce ještě nižší - na úrovni 1,1 %. Říjnová inflační data z eurozóny zřejmě nebudou vyšší, což jen může přiživit debatu o tom, proč ECB není schopna plnit svůj inflační cíl a jak dlouho bude muset ekonomika růst nad svým potenciálem, aby inflace dosáhla magické dvojky.



TRHY

Česká koruna a dluhopisy

Koruna vyčkává na zasedání ČNB, přičemž toto čekání včera vyplnila nepatrný oslabením. Je třeba se připravit na to, že ať již bude ve čtvrtek výstup ze zasedání ČNB jakýkoliv, tak pro část trhu to bude překvapení a s korunou to pohne. Peněžní trh započítal do výnosové křivky zvýšení repo sazby o více než 25 bazických bodů, takže pokud se bankovní rada rozhodne zvýšit úroky “jen” o 25 bps, část trhu může být zklamaná.



Zahraniční forex

Data o amerických osobních příjmech a výdajích příliš nepřekvapila. Výdaje ale přece jen rostly o chlup rychleji, než se čekalo. Přibývají spekulace a kuloární zprávy, že příštím šéfem Fedu by měl být Jerome Powell, který v současnosti působí jako guvernér. Názorově je Powell řazen mezi umírněné holubice, čímž by oproti aktuálnímu vedení nedošlo k otočení kormidla jestřábím směrem. Euro sice nová data přibrzdila, ale za včerejšek i tak nabralo vůči dolaru mírné zisky.



Dnešek bude převážně ve znamení evropských dat, když eurozóna bude zveřejňovat výsledek HDP za 3. kvartál a říjnovou inflaci. Pokud se potvrdí náš a tržní odhad (2,3-2,4 %) pro meziroční růst ekonomiky, tak by to euro mohlo krátkodobě povzbudit.



Silnější je i britská libra - zjevně v naději vyhlíží čtvrteční zasedání Bank of Englad, od kterého se očekává zvýšení úrokových sazeb (o 25 bps).



Ropa

Cena lednového kontraktu na ropu Brent se včera držela nad šedesáti dolarovou hranicí. Kontrakt dnes vyprší a pozornost se tak pomalu soustředí na únorový futures, který zmíněnou hranici rovněž překonal. Forwardová křivka zůstává i nadále negativně skloněna a indikuje významně utaženější trh než před pár měsíci. I přesto, že rozpětí mezi cenou ropy Brent a WTI zůstává relativně vysoké, tak americká cena ropy se posunula rovněž vzhůru a například prosincový kontrakt na rok 2018 se obchoduje za necelých 53 USD/barel, což je pro americké producenty jistě vítaná zpráva.



Dnes budou zveřejněna data o amerických zásobách za minulý týden od API. Zajímavější budou zítřejší oficiální čísla EIA. Vzhledem k velkému rozpětí mezi cenami Brentu a WTI bude zajímavý zejména odhad vývozů ropy z USA. Aktuální tržní situace zdá se dobře testuje americkou exportní infrastrukturu (v minulém týdnu exporty ropy z USA vyletěly na takřka 2 mb/d).