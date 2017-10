Koruna vyčkává na zasedání ČNB, přičemž toto čekání včera vyplnila nepatrný oslabením. Je třeba se připravit na to, že ať již bude ve čtvrtek výstup ze zasedání ČNB jakýkoliv, tak pro část trhu to bude překvapení a s korunou to pohne. Peněžní trh započítal do výnosové křivky zvýšení repo sazby o více než 25 bazických bodů, takže pokud se bankovní rada rozhodne zvýšit úroky “jen” o 25 bps, část trhu může být zklamaná.