Prezident Zeman pověří Andreje Babiše vyjednáváním o vládě

Prezident Miloš Zeman by měl zítra pověřit předsedu hnutí ANO Andreje Babiše vyjednáváním o vládě. Nová sněmovna se má sejít 20. listopadu a poslanci si pak zvolí její vedení. Teprve potom by stávající vláda měla podat demisi. Vládnout ale bude do té doby, dokud nebude jmenována nová.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se už před pár dny nechal slyšet, že se pokusí o sestavení menšinové vlády, kterou charakterizuje jako vládu odborníků.

Reaguje tím prý na danou situaci, kdy další strany zastoupené ve Sněmovně odmítají s hnutím ANO spolupracovat v koalici. Předseda KSČM Vojtěch Filip se přitom ale ještě během zítřka má s předsedou hnutí ANO sejít.

Předseda ODS Petr Fiala se vyjádřil na sociální síti, kde napsal, že podporu menšinové vládě Andreje Babiše nevysloví. Babiš by prý už zítra chtěl mít jasno například ohledně výborů, vedení sněmovny a nebo komisí. Kolečko jednání ale pokračuje, některé ze stran se s vedením hnutí ANO sejdou už podruhé nebo dokonce, jako SPD, už potřetí.