Studie: Cestovní ruch zaměřený na mladé muslimy přinese až 300 miliard dolarů

Až 300 miliard dolarů mohou v nejbližších letech utratit mladí muslimové v segmentu cestovního ruchu. Podle studie mají na celém světě téměř zdvojnásobit své výdaje na cestování. Studii vypracovala společnost Mastercard.

Podle závěrů studie nejrychleji rostoucím odvětvím v rámci světového cestovního ruchu je v současnosti tzv. Halal cestování. Letiště, restaurace a hotely se snaží poskytovat služby a vytvářet prostory vhodné pro muslimy, jako jsou místnosti na modlitby a halal prodejny potravin. Podle studie Mastercard a společnosti HalalTrip, která se specializuje na islámský cestovní ruch, starší muslimové cestují obvykle s celou velkou rodinou jednou ročně, zatímco mladí muslimové ve věku 20 až 36 let cestují vícekrát.

Podle studie jde o velkou investiční příležitost, neboť cestování mladé generace muslimů je na vzestupu, a to díky spotřebitelům s větším disponibilním příjmem, kteří hledají více exotických zážitků a vzdálenější destinace než jejich rodiče. Jejich výdaje na jednu cestu aůe mohou byt nižší než u starších generací, ale protože ročně učiní více výletů, jejich celkové výdaje jsou nakonec vyšší, konstatuje studie.

Statistiky říkají, že výdaje mladých muslimů na cestování v roce 2016 dosáhly přibližně 55 miliard USD. A celý segment muslimských cestovních služeb vygeneroval 156 miliard USD. Podle studie do roku 2025 by se výdaje mladých cestovatelů mohly zvýšit na 100 miliard USD a celé odvětví by mohlo přinést 300 miliard USD. Ze závěrů úvahy vyplývá, že největším „zdrojem" mladých muslimských cestovatelů islámského světa jsou Saudská Arábie, Malajsie a Turecko. Stoupá ale i počet mladých muslimů z Indonésie, která má největší muslimskou populaci na světě, Egypta a Kazachstánu.