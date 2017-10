Jak nyní chytře spekulovat na pokles akcií?

O tom, že jsou americké akcie v obecném měřítku silně nadhodnocené a vytvářejí spekulativní bublinu, není třeba pochybovat. Jak ale píšu ve své knize Spekulativní mánie a burzovní krachy, to, že jsou akcie nadhodnocené, neznamená, že by nemohly být nadhodnoceny ještě více. Spekulovat v této fázi na pokles kurzů je docela velký problém, jelikož si ještě nemůžeme být zcela jisti, že bylo dosaženo úplného vrcholu – ať už na konkrétní akcii, či akciovém indexu.

Spekulant, který chce sázet na pokles, má nyní dvě možnosti. Buďto počká na výraznou korekci, s tím, že vrchol v následujících týdnech již nebude pokořen – pravděpodobnost pokračování růstového trendu pak bude výrazně menší a nekryté sázky na pokles již nebudou představovat takové riziko jako nyní. Druhou možností je zvolení adekvátní opční strategie, kde sázka na pokles může být z určité části pokryta, což může být mnohem zajímavější. Rozeberu zde dvě opční strategie, které nejsou tolik známé a mezi obchodníky jsou poměrně raritní záležitostí. V aktuální fázi akciového trhu jsou však dle mého názoru tou nejrozumnější sázkou.

Long ratio put spread

Tato strategie se skládá z jedné prodané (mírně) in the money put opce a nákupu dvou či více at the money popřípadě lehce out of the money put opcí. Sázíme tak na pokles kurzu s tím, že mírného zisku bude dosaženo i v případě, kdyby akcie dále rostly. Ve ztrátě budeme v případě, že se kurz akcií v den expirace výrazně nehne od svého aktuálního kurzu. Ve své podstatě se jedná o sázku na růst volatility s omezením v případě růstu ceny akcie. Je to určitá obdoba klasického long straddle s tím, že si nákup at the money opcí zlevňujeme prodanou opcí na vyšším striku. Strategii je samozřejmě možné zahrát konzervativnějším nebo agresivnějším způsobem. Konzervativnější přístup se skládá pouze ze dvou nakoupených put opcí a vypsáním mírně in the money put opce na vyšším striku. Pokud chceme být více agresivní (více věříme v silný pokles ceny akcie), můžeme nakoupit tři i více mírně out of the money put opcí a jejich nákup zlevnit vypsáním mírně in the money put opce na vyšším striku. Ovšem čím více put opcí nakoupíme, tím je třeba u prodané opce zvolit vyšší strike a tím více by případně musela vyrůst cena akcie, abychom při expiraci nebyli ve ztrátě. Případně můžeme zvolit i nižší strike na vypsané put opci, ale při růstu ceny akcie se již do zisku nedostaneme. Samozřejmě tak riskujeme i větší ztrátu v případě nehnutého kurzu v den expirace od aktuální ceny. Osobně bych volil konzervativnější strategii skládající se pouze ze dvou nakoupených at the money put opcí a jedné vypsané in the money put opce tak, aby bylo dosaženo jen velmi mírného zisku v případě pokračujícího růstu ceny akcie.

Short put ladder

Tato strategie se skládá z jedné vypsané mírně in the money put opce, jedné nakoupené in the money put opce na nižším striku a jedné nakoupené mírně out of the money put opce. Tato strategie je obdobou klasického long strangle s tím, že si nákup opcí zlevňujeme vypsáním opce na vyšším striku. Stejně jako u výše popsané strategie long ratio put spread se jedná o sázku na růst volatility s omezením v případě růstu ceny akcie. Rozdíl oproti long ratio put spread spočívá v tom, že v případě expirace kurzu v blízkosti aktuální ceny podkladové akcie je ztráta mírnější – ovšem za cenu její větší pravděpodobnosti, jelikož rozpětí v případě ztráty je širší než u long ratio put spread. Tuto strategii lze zahrát více agresivně například nakoupením dvou či více out of the money put opcí, avšak za cenu větší ztráty v případě nehnutého kurzu (či menšího zisku popřípadě mírné ztráty v případě pokračování růstu ceny akcie). I zde však doporučuji se držet spíše konzervativnějšího přístupu sestávajícího se pouze z jedné nakoupené out of the money put opce a ponechání si výhody mírného zisku v případě pokračujícího růstu ceny akcií.

Shrnutí

Obě tyto strategie jsou velmi opomíjené. Jejich velká výhoda však spočívá v tom, že spekulant (medvěd) nebude za úplného blbce v případě, že by akcie pokračovaly v růstu. Rovněž bych vyzdvihl to, že ceny opcí jsou momentálně velmi levné, jelikož byly spekulanty stlačeny, což je z historického hlediska v této fázi akciového trhu nevídané. Tyto strategie jsou proto momentálně velkou příležitostí, jak na burze vydělat zajímavé peníze při adekvátním podstoupením rizika. Samozřejmě i na tomto obchodu je možné prodělat, a to v případě, že se kurz akcie v den expirace výrazně nehne od aktuálního kurzu. Proto by taková sázka neměla představovat výrazně více než 5 % z hodnoty portfolia v případě maximální ztráty pro opce s expirací cca 4-8 týdnů.

Pavel Šafařík

Sagefin.cz