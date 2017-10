Kauza Rusko a americké volby: Trumpův volební manažer je v rukou FBI

Někdejší manažer volební kampaně Donalda Trumpa Paul Manafort se dnes vydal do rukou Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a byl obviněn z dvanácti těžkých trestných činů včetně spiknutí proti Spojeným státům, daňových úniků a praní špinavých peněz. Spolu s ním byl obviněn také Manafortův společník Rick Gates, informovala americká média. Obvinění je prvním výsledkem šetření zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který zkoumá možný vliv Ruska na loňskou prezidentskou kampaň v USA. O možném vlivu Ruska na americké volby se ale obvinění nezmiňuje.



Osmašedesátiletý Manafort byl loni od června do srpna šéfem volební kampaně Donalda Trumpa a Gates jeho zástupcem. Budoucí prezident Manaforta propustil po zprávách, že zřejmě dostával miliony dolarů za poradenské služby pro ukrajinskou proruskou Stranu regionů někdejšího prezidenta Viktora Janukovyče. Podle dřívějších zjištění médií Manafort navíc zřejmě už v roce 2005 vypracoval tajnou strategii, která měla ve prospěch ruského prezidenta Vladimira Putina ovlivnit politiku, obchody a zpravodajství v USA, Evropě a v bývalých sovětských republikách. Z objevených dokumentů vyplývá, že Manafort pracoval pro ruského miliardáře Olega Děripasku.





Dnes byl Manafort obviněn z dvanácti trestných činů: klamání daňových a justičních úřadů, spiknutí proti státu, praní špinavých peněz, daňových úniků, působení ve prospěch cizího státu bez registrace a sedmi případů zatajování účtů v zahraničních bankách. Kromě Manaforta a Gatese bylo podle agentury Reuters vzneseno obvinění i proti dalšímu členovi Trumpova předvolebního štábu Georgi Papadopoulosovi. Dnes bylo oznámeno, že právník Papadopoulos se přiznal z obelhávání agentů FBI. Obviněn byl už počátkem října.Obvinění proti Manafortovi se například zmiňuje o tom, že si spolu se svým společníkem Gatesem přišli přes své služby pro ukrajinské činitele na desítky milionů dolarů a že peníze od roku 2006 až nejméně do loňského roku prali přes řadu amerických i zahraničních společností.Zločinné spiknutí obou mužů mělo trvat do letošního února. Manafort s Gatesem by podle agentury AP ještě dnes měli předstoupit před soud, kde bude obvinění formálně vzneseno. Má se tak stát v 18:30 SEČ.Gatesovo jméno je podle deníku The New York Times provázáno s Manafortovou firmou založenou na Kypru, přes kterou Manafort přijímal platby od obchodníků a politiků z východní Evropy . Další účty měl Manafort v karibském ostrovním státě Svatý Vincenc a Grenadiny a na Seychelách. Přes tajná konta v cizině prošlo podle obvinění 75 milionů dolarů (1,65 miliardy korun ), přes 18 milionů se Manafortovi podařilo "vyprat".Samotné volební kampaně Donalda Trumpa, kterou Manafort čtvrt roku řídil, se podle agentury AP obvinění nijak netýká. Trump v minulosti opakovaně jakoukoli spolupráci s Moskvou během volební kampaně odmítl.K čerstvým obviněním svého bývalého spolupracovníka, který rovněž dlouho působil jako stratég Republikánské strany , se dnes prezident vyjádřil na twitteru. "Promiňte, ale je to rok, co Paul Manafort pracoval v Trumpově kampani. Proč se nezaměřují na podfukářskou Hillary (Clintonovou) a demokraty?" napsal prezident. V dřívějším tweetu poznamenal, že řeči o ruské stopě se vedou v době, kdy se republikáni snaží prosadit "historickou" daňovou reformu. "Je to náhoda? NENÍ," napsal šéf Bílého domu.