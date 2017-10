PwC: Objem majetku ve správě loni 84,9 bln. USD. Do r. 2025 se zdvojnásobí na 145,4 bln

Podle statistik a odhadů konzultantské společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC) se v loňském roce celosvětový objem spravovaných aktiv dostal na úroveň 84,9 biliónu dolarů v přepočtu. Do roku 2025 se tento objem s největší pravděpodobností zdvojnásobí směrem ke 145,4 biliónu USD . To by odpovídalo růstu spravovaného objemu o cca 6,2% ročně. Nejsilnější růst by měl být v oblastech pacifické Asie a Latinské Ameriky.Za růstem bude stát především obecně stárnoucí populace a její snaha dostatečně se zajistit na stáří. Trendem bude s největší pravděpodobností hledání alternativních možností investic Podle Pwc se více jak zdvojnásobí objem spravovaných prostředků ve fondech zaměřených na retail klientelu.Z pohledu správců majetku se bude jednat o příznivé období, ale pouze v případě, že "budou držet krok s dobou" a budou náležitě inovativní. Analytici PwC očekávají pokles počtu správcovských společností a současný růst velikosti těch přeživších. Trendem v této oblasti bude hledání vyšší transakční efektivity s důrazem na nové technologie jako je například širší využití umělé inteligence.