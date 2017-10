Vývoz US břidlic poroste k 3 mbd do roku 2022. Třetinu spolyká Asie

Americká břidlicová produkce výrazně zvyšuje celkovou americkou produkci ropy plynu . Velké změny z globálního hlediska přineslo také zrušení 40 let starého embarga na vývoz ropy z největší světové ekonomiky . V této souvislosti se výrazným způsobem mění a proměňuje celý ropný trh v globálním měřítku, protože US břidlicoví producenti se snaží vyvézt svou ropy plyn do zahraničí a konkurovat tradičním producentů i v zemích, kde to ještě nedávno nebylo ani myslitelné.Podle odhadů se americký břidlicový vývoz do roku 2022 navýší na více jak 3 milióny barelů denně. lnou jednu třetinu by přitom měla spolykat Asie, která až doposud brala ropy výhradně od tradičních producentů jako je OPEC případně Rusko. Z pohledu cílových zemí je pozitivní, že se objevil další hráč na trhu, protože to bude znamenat větší cenovou soutěž a lepší finální ceny. Z pohledu tradičních exportérů je situace opačná a bude spíše negativním motivem.Celkový ropný vývoz z USA ke konci minulého týdne činil cca 1,98 miliónu barelů denně.