Poslední zprávy z rubriky Okénko pro podnikatele:

Proč skládat mezinárodní jazykové zkoušky? Proč mít mezinárodně platný certifikát?

Důvodů může být několik:

- m ůžete s ní nahradit maturitu z cizího jazyka – více info na podstránce o mezinárodní zkoušce TOEIC zde ,

- studium v zahraničí,

·- práce v zahraničí,

·- naturalizace (získání občanství) v zahraničí, apod.

Než si vyberete jazykovou zkoušku, kterou budete chtít složit, je důležité, abyste se zamysleli nad 2 věcmi:

·- na co ji potřebujete,

·- jaká je vaše jazyková úroveň.

Jazyková zkouška všeobecně platí 2 roky. Doporučujeme kontaktovat univerzitu, kterou zamýšlíte studovat nebo zaměstnavatele, kde se budete ucházet o práci.

Jazyková škola Slůně – svět jazyků vám nabízí zajištění mezinárodní jazykové zkoušky TOEIC (angličtina) a WiDaF (němčina). Aktuální nabídka jazykových zkoušek, termínů a lokalit, kde se dají složit se mění, informujte se prosím ve své nejbližší pobočce Slůněte: Ostrava, Brno, Praha a Plzeň.

Rádi vám také poradíme a administrativně zajistíme složení jazykových zkoušek Cambridge.

O ostatních zkouškám vám podáme aktuální informace nebo vás nasměrujeme na jazykovou instituci, která vám poradí.

Nejvyhledávanější je jazyková zkouška TOEIC

TOEIC (Test of English for International Communication) je mezinárodně uznávaná zkouška, která ověřuje schopnost uchazečů komunikovat v anglickém jazyce především v pracovním prostředí, v autentických situacích v práci, ve společnosti i v soukromí.



Zkouška TOEIC pokrývá úrovně znalostí od A1 po C1 dle Evropského referenčního rámce a její výsledky v podobě bodového hodnocení, skóre, jsou plně v souladu s hodnocením jazykových znalostí dle tohoto rámce.



TOEIC je také zařazen do Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek podle MŠMT.

Podle vyhlášky MŠMT je možné nahradit profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka mezinárodní jazykovou zkouškou TOEIC , kterou naše jazyková škola administruje.



Podle vyhlášky MŠMT může student požádat o uznání libovolné mezinárodní jazykové zkoušky, která je uvedena na seznamu vydaného MŠMT místo maturity. Úplný seznam najdete ZDE . Toto platí v případě, že škola má vypsané 3 profilové předměty k maturitní zkoušce .

Zajišťujeme organizaci mezinárodních jazykových zkoušek na všech našich pobočkách.