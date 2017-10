Vládu chceme do Vánoc, řekl Babiš. Co přinesl týden po volbách?

Politici za sebou mají první týden povolebních vyjednávání o uspořádání Sněmovny i vytvoření případné koalice. Prozatím to vypadá, že vítěz voleb Andrej Babiš sestaví menšinovou vládu. Ostatní strany, které se do Sněmovny probojovaly, totiž spolupráci s hnutím ANO odmítly.

Hnutí ANO se ani více než týden po volbách nepodařilo najít partnera, se kterým by vytvořilo koalici. Andrej Babiš proto koncem týdne oznámil, že hodlá sestavit menšinovou vládu ministrů hnutí ANO doplněnou z nestranických odborníků. Všichni dosavadní ministři za ANO, vyjma ministra financí Ivana Pilného, chtějí na svých postech pokračovat. Dosavadní ministr obrany Martin Stropnický by ale měl působit na jiném ministerstvu. Babiš zároveň řekl, že chce přijít s programem, který částečně splní program všech stran.

Co dalšího přinesl povolební týden?

Hnutí ANO

ANO v čele s Andrejem Babišem se stalo absolutním vítězem letošních sněmovních voleb. Hned v neděli začalo kolečko rozhovorů s dalšími stranami, které se dostaly do Sněmovny. Andrej Babiš se účastnil všech schůzek, kromě té s Piráty. Rozčílilo ho, že s ním předseda strany Ivan Bartoš komunikoval pouze prostřednictvím SMS.

Pro svého poslance a dosavadního místopředsedu Radka Vondráčka požadují post předsedy Poslanecké sněmovny. Poslanecký klub Pirátů si včera odhlasoval, že kandidáta hnutí ANO ve funkci podpoří.

V úterý by měl Andrej Babiš převzít z rukou prezidenta Miloše Zemana pověření k sestavení vlády. Zeman už dříve avizoval, že v případě prvního neúspěchu pověří sestavením vlády Babiše i napodruhé. Třetí pokus sestavit vládu poté připadá předsedovi Sněmovny, i proto má o tento post ANO zájem. V pondělí se Babiš na sociálních sítích vyjádřil v tom smyslu, že by chtěl vládu postavit do Vánoc.

"Potřebujeme zrychlit, potřebujeme rychle vládu. Měli bychom zkusit postavit vládu do Vánoc. Potřebujeme, aby lidé viděli, že skončily volby, že se nebudeme hádat a že budeme spolupracovat. Proto říkám, že přijdu s návrhem menšinové vlády. Hledám experta na průmysl a obchod, školství a obranu," napsal Babiš.

ODS

Druzí v letošních volbách skončili občanští demokraté. Jakoukoli, byť jen tichou, podporu Andreje Babiše strana odmítla. Pro svého předsedu Petra Fialu požaduje místo předsedy Sněmovny, tuto možnost ale ANO odmítlo a dál do funkce prosazuje svého kandidáta Vondráčka. Poslaneckému klubu ODS bude i nadále předsedat Zbyněk Stanjura.

Piráti

Piráti si jako první ze všech stran zvolili předsedu poslaneckého klubu. Stal se jím lídr pražské kandidátky Jakub Michálek. Pirátským kandidátem na místopředsedu Sněmovny bude první místopředseda strany Vojtěch Pikal. Strana by také chtěla mít své poslance v pěti výborech, v třech z nich by chtěla předsednické křeslo. Jedním z nich je bezpečnostní výbor, který by chtěl řídit Bartoš. O vedení stejného výboru projevila zájem také SPD.

Strana by v souboji o místo předsedy Poslanecké sněmovny upřednostnili kandidáta ANO Vondráčka před Petrem Fialou z ODS. Předseda Pirátů Ivan Bartoš na rozdíl od některých jiných politiků nechyběl na sobotním předávání státních vyznamenání na Pražském hradě. Ceremoniál sledoval ve společnosti Andreje Babiše, Tomia Okamury či Vojtěcha Filipa.

SPD

Hnutí Tomia Okamury je čtvrtou nejsilnější stranou, která usedne ve Sněmovně. Několikrát zopakovalo, že nebude podporovat vládu, v jejímž čele bude trestně stíhaný premiér. Také Andrej Babiš vyloučil, že by s hnutím Svoboda a přímá demokracie sestavil vládu.

Tomio Okamura se ale netají tím, že by do vlády chtěl. Ve čtvrtek dokonce řekl, že nevylučuje možnost, že by mohl znovu kandidovat na prezidenta. Předsednictvo hnutí už Okamuru navrhlo na funkci místopředsedy Poslanecké sněmovny. Předsedou poslaneckého klubu zvolilo místopředsedu hnutí Radima Fialu. Na funkci předsedy Sněmovny by SPD podpořilo Radka Vondráčka z ANO.

KSČM

Komunisté v letošních volbách dosáhli nejhoršího volebního výsledku v historii Česka. Ztratili téměř polovinu svých voličů. Dlouholetý předseda Vojtěch Filip proto oznámil, že na mimořádném dubnovém sjezdu strany nebude obhajovat funkci. V souvislosti s novým předsedou se začalo skloňovat jméno Filipova oponenta Josefa Skály.

ČSSD

Po katastrofálním výsledku ve volbách se sociální demokracie rozhodla k razantním změnám. Současné vedení ČSSD na mimořádném dubnovém sjezdu strany skončí. Nového předsedu by podle Milana Chovance měli volit všichni členové strany, a to přímo.

Sociální demokracie ve sněmovních volbách obhajovala 20,45 procenta hlasů, získala jen 7,27 procenta. Drtivý propad na jednociferný výsledek nezastavilo ani červnové rozdělení funkcí ve straně mezi Chovance, který v čele ČSSD nahradil premiéra Bohuslava Sobotku, a ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, jenž se stal volebním lídrem.

Sociální demokraté jsou smířeni s tím, že zamíří do opozice. Vládu s hnutím ANO totiž jednomyslně odmítli. V současnosti navíc musí řešit finanční problémy. Nejenže přijdou o peníze kvůli špatnému výsledku ve volbách, ale prohráli také soudní spor kolem Lidového domu.

KDU-ČSL

Ve volbách propadli také lidovci, a předseda strany Pavel Bělobrádek proto nabídl svou rezignaci. Celostátní konference lidovců ji ale nepřijala. Lidovci se také dohodli, že se v příštím roce neuskuteční mimořádný stranický sjezd, který by mohl změnit vedení strany.

Celostátní konference lidovců také zavázala poslance strany, aby nevstupovali do koalice s hnutím ANO ani nijak nepodpořili menšinovou vládu, a to ani odchodem ze Sněmovny při hlasování.

TOP 09

Výrazný propad ve volbách zaznamenala také TOP 09. Tu před odchodem ze Sněmovny zachránili až voliči z Prahy. Dosavadní předseda strany Miroslav kalousek oznámil, že na nadcházejícím sjezdu nebude post lídra obhajovat. Prozatím není jasné, kdo by ho mohl nahradit. Strana kategoricky odmítá vládu s hnutím ANO. Nepodpoří ani kandidáta hnutí ANO na šéfa Sněmovny Radka Vondráčka.

Na rozdíl od některých jiných politiků poslanci za TOP 09 odmítli pozvání na sobotní předávání státních vyznamenání. Vadí jim osobnost Miloše Zemana.

STAN

Starostové a nezávislí měli původně kandidovat do Sněmovny společně s lidovci, z dohody ale jen pár měsíců před volbami sešlo. Starostové přesto do Sněmovny proklouzli. Poslanecký klub povede volební lídr hnutí Jan Farský. Šestice poslanců, které STAN ve Sněmovně má, se shodlo na tom, že nepodpoří vládu ANO.

Na místo předsedy Sněmovny by před Vondráčkem z ANO upřednostnili Fialu z ODS. Podle předsedy hnutí Petra Gazdíka by tento post měl připadnout právě nejsilnější opoziční straně.