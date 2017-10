Sexy růstové akcie jsou v kurzu. Šance na úspěch je ale u nich minimální?

Někteří lidé se nechovali a nechovají podle stejných pravidel jako většina ostatních a vede se jim velmi dobře. Patří mezi ně Yves Saint Laurent, Lady Gaga či třeba David Bowie. Je možné, že to samé platí o některých společnostech? Většina šéfů obchodovaných firem si stěžuje, že jsou otroky čtvrtletních čísel a krátkodobých cílů. Jen málo z nich se ale pokusí z těchto okovů vymanit, píše The Economist.



Mezi výjimky může teoreticky patřit například Tesla. Ta letos neplní své výrobní cíle a prodělala 1,8 miliardy dolarů na úrovni volného toku hotovosti. Její zakladatel Elon Musk ale dál zaujatě hovoří o samořídících autech a cestování do vesmíru a cena akcie Tesly roste do nebes. Jde tak o jednu z mála společností, které si užívají významného privilegia. Trh jim umožňuje jít za svým snem. Jaká je ale pravděpodobnost, že jej dosáhnou? Porovnání s hvězdami showbyznysu je zřejmě relevantní i při hledání odpovědi na položenou otázku. Ona pravděpodobnost se totiž asi podobá tomu, že se běžný člověk stane popovou hvězdou.





Jedním ze základů kapitalismu jsou dnešní investice provedené s tím, že zisky přijdou až za čas. Amazon prodělal v letech 2012–2014 při budování své říše 4 miliardy dolarů . Jenže příkladů firem, které dosáhly obrovské velikosti a dokážou i přesto dál prudce růst, je velmi málo. Mnohé z nich tomuto lákadlu podlehnou, protože chtějí být jako Tesla Netflix či Uber. Tyto společnosti mohutně investují ve víře, že úplně změní odvětví, ve kterém jsou aktivní, a budou na tom vydělávat. A nejsou samy.Podobné částky jako tyto firmy nyní prodělává třeba taková Chesapeake Energy, která stála v samém centru americké břidlicové revoluce. Její ztráty už pokračují 14 let za sebou. Solární Nextera Energy prodělává již 12 let v řadě. Dohromady všechny zmíněné společnosti během posledních deseti let propálily přibližně 100 miliard dolarů , ale jejich současná kapitalizace se pohybuje na 300 miliardách dolarů . Víra v jejich podnikatelské umění tu tak dosahuje extrémních rozměrů.Tato víra spočívá většinou na nějaké výjimečné vizi. Netfix chce zničit tradiční televizní odvětví Uber, chce úplně změnit způsob, jakým cestujeme. Nextera by ráda stála v čele nové generace energetických technologií. Podobné vize pak musí být podpořeny dosahovaným růstem firmy . Důraz se klade většinou na nějaký provozní ukazatel, jako je množství vytěžené ropy či počet jízd. Investoři totiž musí uvěřit, že daná firma má vysokou „terminální hodnotu“. Tedy hodnotu, která bude vytvářena ve vzdálenější budoucnosti, až dojde k usazení a vytváření stabilních zisků.Úspěch pak v neposlední řadě stojí i na schopnosti získat finance , které budou pokrývat dosahované ztráty. Ty v případě zmiňovaných společností poskytují investoři lační po úspěšných růstových společnostech. Dohromady má nyní oněch pět firem 60 miliard dolarů dluhů, Chesapeake se svou dluhovou zátěží notně zápasí. Amazonu se podařilo dosáhnout výjimečného úspěchu. Něco podobného se podařilo i společnostem jako Las Vegas Sands, Royal Caribbean či Micron Technology . I ty prodělávaly obrovské částky, ale nakonec uspěly. Pravděpodobnost úspěchu je ale s ohledem na historické zkušenosti malá. A současné valuace zmíněných společností navíc implikují, že je u nich v následujících letech stále očekáván 8 – 33% roční růst.