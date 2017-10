Rozbřesk: ECB je garantem světa „bez rizika”. A co tento týden čekat od ČNB?

Podle šéfa ECB je nejistota na trzích a v ekonomice stále vysoká a nelze zbrkle otáčet kormidlem měnové politiky a nerozvážně utahovat měnové šrouby. Kde Mario Draghi nejistotu vidí, je trochu záhadou. Na trzích je jí jako šafránu. Index strachu VIX (implikovaná volatilita na S&P500) spadl ke konci uplynulého týdne opětovně do blízkosti historických minim…



Svět nikdy nebyl pravidelnou rovně narýsovanou dálnicí, i když možná to by se ECB líbilo nejvíce. Překvapení všeho druhu jsou nedílnou součástí ekonomické reality. Proto je dobré, když s nimi trhy počítají a jsou vidět v tržních cenách i rozhodování hlavních ekonomických hráčů - podniků a domácností. A to, i pokud větší opatrnost vede ke slabšímu růstu a větší krátkodobé rozkolísanosti hospodářství i trhů. Dnešnímu světu taková obezřetnost bohužel chybí, a to i kvůli politice ECB. Předlužená italská vláda si v něm dokáže půjčovat se záporným výnosem (na tři roky). Argentina, která v posledních sto letech šestkrát zbankrotovala, si v něm bez problémů vydá stoletý dluhopis a extrémní zájem mají dnes investoři i o dluhopisy zemí jako je Irák. Trochu víc opatrnosti a averze k riziku by jednoduše vůbec neškodilo. To ale bez utaženějších měnových kohoutů půjde velice těžko…



Jednou z mála centrálních bank, která se rozhodla kormidlem měnové politiky otočit je ČNB. A tento týden by nastavený směr měla jen potvrdit. Počítáme s tím, že dojde k dalšímu růstu oficiálních sazeb o 25 bps a současně centrální banka zveřejní jestřábí prognózu, která narýsuje rychlejší cestu k vyšším sazbám v příštím roce…



TRHY

CZK a dluhopisy

Česká koruna končila týden poklidněji v okolí 25,60 EUR/CZK. Relativně holubičí vyznění zasedání ECB už koruně nijak výrazně nepomohlo a veškerá pozornost se v tuto chvíli soustředí na listopadové zasedání ČNB. Sázíme na další růst sazeb a relativně jestřábí prognózu, kurz se nicméně z pro-inflačního rizika na současných úrovních může stát rizikem proti-inflačním. Navíc peněžní trh (FRA sazby) s dalším růstem sazeb do velké míry počítají.



Zahraniční forex

Americká ekonomika rostla ve 3. čtvrtletí tempem rovných 3 % v přepočtu na celý rok. Proti odhadům 2,5 % dle Reuters nebo 2,6 % dle Bloomberg to znamená, že zvolnění je ve skutečnosti mnohem mírnější proti očekávání a jen desetinu procenta oproti tempu ve druhé čtvrtině roku. Byly to především investice a mělčí deficit amerického zahraničního obchodu mezi faktory, které stojí za udržením vysokého růstu amerického hospodářství.



Tento týden bude co do událostí opravdu hektický s tím, že kromě dat (inflace a HDP v eurozóně, v USA pak payrolls či ISM) bude vyšperkován dalšími klíčovými momenty. Kromě zasedání Fedu (úroky nahoru až v prosinci) by měl prezident Trump oznámit kandidáta na jeho nového šéfa a Republikáni z dolní komory Kongresu odkryjí plán na snížení daní.



A aby toho nebylo málo, tak ve čtvrtek ještě zasedá Bank of England, která velmi pravděpodobně zvedne sazby, což může být podstatná zpráva nejen pro libru.



Ropa

Cena ropy Brent v pátek pokračovala v růstu a překonala šedesátidolarovou hranici. K růstu cen ropy v poslední době přispívají zejména prohlášení OPECu a spol. o pravděpodobném prodloužení dohody na omezení produkce ropy (zasedání OPECu se koná 30. listopadu). Náladu býkům tak nezkazil ani pokles napětí v Iráku a trh nijak významně neovlivnila ani data o aktivitě amerických producentů v uplynulém týdnu, která se jen nepatrně zvýšila.



V pátek vzrostla i cena americké ropy WTI, která se tím dostala významně nad 50 USD/barel, což se jistě líbí americkým producentům.



Trh s ropou tento týden sleduje tradiční data o amerických zásobách. Z makro událostí bude zajímavé hlavně zasedání Fedu a říjnová data z amerického trhu práce.