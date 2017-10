Vyrábíte elektřinu? Zaplaťte 80 EUR za MWh!

Víkendový příchod značně větrného počasí do západní Evropy, potažmo následně do České republiky, sebou přinesl zvýšenou výrobu elektřiny z větru. V sobotu měl dle predikcí v Německu výkon právě jen větrných zdrojů dosahovat 40 GW. Pro porovnání tedy zhruba dvaceti Temelínů! Větrno má navíc přetrvat i v neděli. Spotové ceny elektřiny zkrátka zamířily prudce na jih, resp. dokonce do záporu. Producenti, kteří nemají předem zajištěn odbyt, jsou tak nuceni za odebrání vyrobené elektřiny nuceni zaplatit výrazné částky. Propad ceny sebou přinesl rovněž značné zvýšení obchodů s elektřinou.

V Německu se kontrakt pro neděli 29. října v aukci propadl na -52 EUR (-1 335 Kč) za MWh. Tento měsíc se přitom ceny pohybovaly výrazně v pozitivním teritoriu obvykle nad hranicí 25 EUR/MWh. Před deseti dny dokonce nad 50 EUR/MWh. Přebytek elektřiny a tedy tlak na cenu byl znát pouze 7. října, kdy cena klesla pod 8 EUR/MWh.

Vývoj spotové ceny elektřiny v Německu za poslední měsíc

Zdroj grafu: European Power Exchange - Phelix

Některé blokové obchody na neděli pro „offpeak“, tj. pro časy mimo hlavní špičku spotřeby, se navíc obchodovaly dokonce i za -83 EUR/MWh (2 125 Kč).

Mnout ruce si tak jistě mohou zejména výrobci elektřiny, kteří využívají principu přečerpávacích nádrží. Ti jsou zvyklí využívat nižších, obvykle nočních, cen elektřiny k naplnění vodních děl, aby následně v okamžiku špiček za mnohem vyšších cen elektřiny spustily své turbíny. Jak známo v tomto směru přetoky elektřiny putují především do Rakouska, které je vybaveno řadou přečerpávacích elektráren.

Propad německých cen elektřiny se odrazil i na domácím trhu. Zatímco v posledním měsíci šlo jen výjimečně vidět ceny pod hranicí 20 EUR/MWh, pro sobotu se propadly jen ke 4 EUR.

Vývoj ceny základního kontraktu elektřiny „Base“ v ČR za poslední měsíc

Zdroj grafu: Power Exchange Central Europe