Americká ekonomika rostla ve 3Q tempem rovných 3 %

Americká ekonomika rostla ve 3. čtvrtletí tempem rovných 3 % v přepočtu na celý rok. Proti odhadům 2,5 % dle Reuters nebo 2,6 % dle Bloomberg to znamená, že zvolnění je ve skutečnosti mnohem mírnější proti očekávání a jen desetinu procenta oproti tempu ve druhé čtvrtině roku. Byly to především investice a mělčí deficit amerického zahraničního obchodu mezi faktory, které stojí za udržením vysokého růstu amerického hospodářství.



Tento týden bude co do událostí opravdu hektický s tím, že kromě dat (inflace a HDP v eurozóně, v USA pak payrolls či ISM) bude vyšperkován dalšími klíčovými momenty. Kromě zasedání Fedu (úroky nahoru až v prosinci) by měl prezident Trump oznámit kandidáta na jeho nového šéfa a Republikáni z dolní komory Kongresu odkryjí plán na snížení daní.





A aby toho nebylo málo, tak ve čtvrtek ještě zasedá Bank of England, která velmi pravděpodobně zvedne sazby, což může být podstatná zpráva nejen pro libru