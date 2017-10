Ranní glosa: ECB je garantem světa “bez rizika”

Podle šéfa ECB je nejistota na trzích a v ekonomice stále vysoká a nelze zbrkle otáčet kormidlem měnové politiky a nerozvážně utahovat měnové šrouby. Kde Mario Draghi nejistotu vidí, je trochu záhadou. Na trzích je jí jako šafránu. Index strachu VIX (implikovaná volatilita na S&P500) spadl ke konci uplynulého týdne opětovně do blízkosti historických minim…



Svět nikdy nebyl pravidelnou rovně narýsovanou dálnicí, i když možná to by se ECB líbilo nejvíce. Překvapení všeho druhu jsou nedílnou součástí ekonomické reality. Proto je dobré, když s nimi trhy počítají a jsou vidět v tržních cenách i rozhodování hlavních ekonomických hráčů - podniků a domácností. A to, i pokud větší opatrnost vede ke slabšímu růstu a větší krátkodobé rozkolísanosti hospodářství i trhů. Dnešnímu světu taková obezřetnost bohužel chybí, a to i kvůli politice ECB. Předlužená italská vláda si v něm dokáže půjčovat se záporným výnosem (na tři roky). Argentina, která v posledních sto letech šestkrát zbankrotovala, si v něm bez problémů vydá stoletý dluhopis a extrémní zájem mají dnes investoři i o dluhopisy zemí jako je Irák. Trochu víc opatrnosti a averze k riziku by jednoduše vůbec neškodilo. To ale bez utaženějších měnových kohoutů půjde velice těžko…





Jednou z mála centrálních bank, která se rozhodla kormidlem měnové politiky otočit je ČNB . A tento týden by nastavený směr měla jen potvrdit. Počítáme s tím, že dojde k dalšímu růstu oficiálních sazeb o 25 bps a současně centrální banka zveřejní jestřábí prognózu, která narýsuje rychlejší cestu k vyšším sazbám v příštím roce…