Pondělní obchodní seance 30. 10. 2017

Pondělí 30. 10. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,14 %), S&P500 (+0,81 %) a NASDAQ (+2,20 %).

Evropa: DAX (+0,64 %), CAC40 (+0,71 %), FTSE 100 (+0,25 %).

Čína: Hang Seng (-0,07 %), Shanghai Comp. (-0,77 %), CSI 300 (-0,30 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,01 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

US burzy otevírají do 5. 11. o hodinu dříve, tedy v 14:30 hod.

-------------------------------------------------------------

JPY: Maloobchodní tržby y/y za září: +2,2 %, oček. +2,5 %, min. +1,8 %.

JPY: Maloobchodní tržby m/m za září: +0,8 %, min. -1,7 %.

-------------------------------------------------------------

DE: Maloobchodní tržby y/y za září: +4,1 %, oček. +3,0 %

DE: Maloobchodní tržby m/m za září: +0,5 %, oček. +0,7 %

-------------------------------------------------------------

DE: Míra nezaměstnanosti (říjen):

EUR: (11:00) – Spotřebitelská důvěra, Sentiment (průmysl, služby, ek.)

USA: (13:30) – Osobní výdaje a příjmy

DE: (14:00) – Index spotřebitelských cen (CPI) za měsíc říjen

-------------------------------------------------------------

Zámořské akciové indexy během poslední obchodní seance minulého týdne opět výrazně posílily. Za růstem stálá nejen probíhající výsledková sezóna, ale i překvapivě silné výsledky růstu americké ekonomiky. Ekonomika USA rostla ve 3Q 2017 solidním tempem, přestože ji zasáhly dva silné hurikány. Ministerstvo obchodu v pátečním odhadu uvedlo, že růst v ročním přepočtu zpomalil pouze na 3 % z 3,1 % ve druhém kvartálu. Růst v čtvrtletí navíc překonal očekávání analytiků, kteří jej odhadovali pouze na 2,5 %. Technologický index Nasdaq přidal přes 2 % poté, co po výsledcích hospodaření posílily akcie AMZN (+13,2 %), MSFT (+6,4 %), GOOGL (+4,3 %) a INTC (+7,4 %). Evropské akcie, po zásadním čtvrtečním výstupu ECB, pokračovaly v růstu. Tituly žene výše, nejen prodloužení doby trvání QE a výsledkový sezóna, ale také výprodeje na společné evropské měně.

Ceny ropy v závěru minulého týdne silně vzrostly po zprávě, že Saúdská Arábie a Rusko před nadcházejícím zasedáním OPEC podpořily prodloužení dohody o snížení těžby o dalších devět měsíců. Podle médií se mezi členy ropného kartelu formuje konsensus na prodloužení ropné dohody na omezení produkce minimálně do září 2018. Platnost té nynější dohody končí příští rok v březnu. Pokud se členové kartelu s nečlenskými producenty rozhodnou v omezování produkce pokračovat, pak by podle analytiků měl do roku 2019 být na trhu ropy znát mírný nedostatek nabídky. Jednat se o tom bude 30. listopadu ve Vídni.

V Barceloně se o víkendu sešel přes milion lidí na demonstraci za jednotu Španělska. Manifestací lidé protestovali i proti rezoluci o nezávislosti Katalánska, kterou schválil parlament autonomního regionu v pátek. Parlament kvůli snahám o nezávislost od soboty převzal vedení Katalánska, rozpustil tamní parlament a vyhlásil volby na 21. prosince.

Během dnešní seance se dočkáme důležitých dat zejména z Evropy. Německo reportuje data z trhu práce, vývoj růstu cenové hladiny a maloobchodních tržeb. Z Evropy se investoři dočkají ještě spotřebitelské důvěry a dalších ukazatelů ek. sentimentu. Vzhledem k zítřejšímu německému státnímu svátku, lze dnes čekat spíše poklidnější seanci s možným výběrem zisků. V průběhu týdne se dočkáme evropského HDP za 3Q 2017, zasedání BOJ, BOE a amerického FEDu a jako každý první týden v měsíci velkého množství dat z amerického trhu práce. Prezident Donald Trump by mohl už tento týden představit návrh nové daňové reformy a nástupce předsedkyně Janet Yellen.

Výsledková sezóna USA 3Q 2017 - Olin (OLN)