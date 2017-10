Wall Street Closing Bell & výhled na 30. 10. 17

Dobré výsledky velkých společností a obecně, 74 % společností, které již kvartální výsledky zveřejnily, dává opodstatnění poměrně vysokého ohodnocení akcií dané aktuální úrovní indexů. Rovněž očekávání daňové reformy, jejíž plné znění by mělo být představeno v příštím týdnu, je již v trhu zahrnuto, a podpořilo růst indexů, což by mohlo naopak vést k velkému zklamání, pokud by reforma měla problémy se schválením. Ke schválení by mělo údajně dojít před Dnem díkůvzdání.