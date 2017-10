Perly týdne: Československo bez vlády, ale s více autisty. Možná pomůže AI terapie

Trhy, ekonomika, politika



Japonským akciím na počátku týdne prospělo volební vítězství Abeho, na jiné trhy ale podle některých názorů znatelně doléhala vyhrocená situace ve Španělsku. Katalánské snahy o separaci se tak již nedotýkají jen místních firem, ale i mezinárodních trhů. Po zbytek týdne byla hlavním tahounem akcií zejména nově zveřejněné čtvrtletní zisky, trhy hodnotily pozitivně první opatrné kroky ECB směrem k normalizaci monetární politiky. V samém závěru týdne s trhy i měnami zacvičilo katalánské vyhlášení nezávislosti a britskní odezva Španělska. Dozvuky ovlivní bezesporu úvod týdne následujícího.



Japonský ministr obrany tento týden varoval, že hrozba, kterou představuje Severní Korea a její jaderný program, stále roste. Podle jeho názoru nyní dosahuje „nevídané a kritické úrovně“.



Saúdská Arábie v rámci svých snah o restrukturalizace své ekonomiky uspořádala „Davos na poušti“. Ten měl ohromit zástupce korporátního sektoru z celého světa, někteří z nich ale stále vyjadřují skepsi k tomu, že monarchie bude skutečně schopna dosáhnout svých ambiciózních cílů. V Davosu na poušti dokonce šli Saúdové tak daleko, že ženy tam nemusely mít tradiční a po nich vyžadovaný oděv. Někde se začít musí.



Regulátoři schválili fungování nové burzy IEX Group. Ta by se po dlouhé době mohla stát výrazným konkurentem dvou amerických hegemonů, kterými jsou New York Stock Exchange a Nasdaq.



Americký prezident Donald Trump zklamal všechny, kteří se těšili, že se již tento týden dozví nové klíčové informace ohledně atentátu na někdejšího prezidenta USA Johna F. Kennedyho. Ač Trump odtajnění příslušných dokumentů tajných služeb slíbil, zatím k takovému kroku zřejmě nedojde, protože by prý mohl ohrozit národní bezpečnost. Prezident podle agentury AP zatím schválil zveřejnění 2 800 z 3 810 dokumentů FBI a CIA.

Byznys



Alphabet, Amazon a Microsoft zveřejnily další silný růst zisků, což je podle WSJ známka toho, že i nadále zvětšují svůj rozsah aktivit a posouvají celou ekonomiku online.



Tesla dosáhla dohody, na jejímž základě vybuduje výrobní závod v čínské Šanghaji. Podle řady názorů by jí to mělo umožnit posílení pozice na obrovském čínském trhu, který by se mohl stát průkopníkem v oblasti elektromobility. Tesle by prý mělo být umožněno plné vlastnictví nové výrobní entity, což je z hlediska čínské vlády výjimečným krokem. Automobilka by díky tomuto plánu měla dosáhnout i snížení výrobních nákladů u jejích vozů.



Amazon již prodal více než 15 milionů svých chytrých reproduktorů Alexa, které nabízí hlasové ovládání a virtuální asistentku Alexa. Podle odhadů tak nyní drží 75 % podíl na trhu chytrých reproduktorů a podle některých názorů jej to posouvá do předních pozic v oblasti takzvané AI terapie. Jejím základem je umělá inteligence, která je schopná „terapeuticky“ reagovat na značně osobní otázky a požadavky uživatelů.



Antimonopolní úřad EU provedl další inspekci v centrálách německých automobilek Volkswagen a Daimler. Důvodem měly být pokračující obavy z toho, že tyto a další automobilky pokračují v nelegálních kartelových dohodách. Nedají si pokoj?





U nás doma





Po mimořádném úspěchu Pirátů ve volbách začínají média věnovat velkou pozornost jejich programu a názorům. Ty jsou nejednou neotřelé a příkladem může být tvrzení, že „Česká republika může na legalizaci konopí vydělat v rozpočtu více, než přineslo EET, navíc můžeme přilákat odběratele z celé EU.“ V online rozhovoru se čtenáři serveru Lidovky.cz to uvedl předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek. Ohledně možných rizik dodal, že „cesta k jejich zvládnutí podle mě vede přes vysvětlování, vzdělání, zdanění a regulaci jako v zemích, kde to funguje, nikoliv přes prohibici a represi, které nikdy nefungovaly“. Na akciových trzích se přitom již řadu měsíců živě debatuje o potenciálu takzvaných „marihuanových akcií“ a například v Kanadě se hovoří o uzákonění „rekreačního“ používání marihuany. Podobná diskuse tedy není ničím novým pod sluncem.



Na idnes.cz jsme se mohli tento týden dočíst, že podle nové analýzy ministerstva školství šly loni na podporu inkludovaných dětí dvě miliardy korun. Největší částky byly vydány za platy pedagogických asistentů a učitelů, kteří doučovali slabší žáky. Podle analýzy ovšem nedošlo k výraznějšímu poklesu počtu žáků na speciálních a takzvaných praktických školách, naopak přibylo dětí „s diagnózou“ na běžných základních školách. „Tyto děti dříve podporu neměly, nebyly statisticky podchyceny,“ uvedla k tomu tisková mluvčí ministerstva Jarmila Balážová.



Zatímco celkovým vítězem posledních voleb je hnutí ANO, podle irozhlas.cz má ODS stále silnou podporu v širokém okolí Prahy, Brna, Liberce, Plzně a Českých Budějovic. Určitou zvláštností je prý její úspěch v rekreačních oblastech, hlavně na Šumavě a v Krkonoších. Piráti pak letos dosáhli úspěchu nejen ve městech, ale nově i na venkově. A u SPD je jasně patrná dominance na Moravě a v severozápadním pohraničí. Sociolog Josef Bernard tvrdí, že „to trochu kopíruje podporu ČSSD, jak jsme na ni byli zvyklí v předchozích volbách. Je na místě hypotéza, že SPD sociální demokracii sebrala velkou část elektorátu". Nejvíce možná řekne následující mapa, kterou zveřejnil server Aktuálně.cz a která ukazuje, jaká strana dosáhla v jednotlivých regionech druhého místa:

Jednání o složení naší nové vlády nejsou jednoduchá, čehož si všímá i britský „brexitový šéf“ David Davis. Ten se před několika dny chválil za to, jak dobře on a jeho tým rozumí poměrům v Evropě, z čehož podle něj může Británie těžit v případě, kdyby ani na poslední minutu nebylo dosaženo dohody s EU. Snad došlo jen k přeřeknutí, když mezi evropské země, které nyní nemají sestavenou vládu, zařadil i Československo. Nebo si ti, kteří chtějí oddělení, nevšimli, že něco už je dávno rozděleno?