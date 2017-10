Summary: Cloud, reklama a náklady. Parametry, které hýbaly s výsledky hospodaření

Závěr předposledního týdne října 2017 přinesl výsledkovou smršť. Kromě výrobce procesorů Intel, který výsledky hospodaření předčil tržní konsensus co do tržeb i čistého zisku na akcii, oznámila data mimo jiné i mateřská společnost Google - Alphabet, internetový prodejce Amazon, softwarový Microsoft a farmaceutika Shire.

Intel



Výrobci procesorů se podařilo v uplynulém kvartálu předčit tržní konsensus co do tržeb i čistého zisku na akcii. Tržby vyrostly o 2 % meziročně na 16,2 mld. USD, přičemž trh očekával tuto položku v linii předešlého roku. Provozní marže se rozšířila o 360 bps meziročně na 31,5 %. Výsledek těchto dílčích úspěchů je čistý zisk na úrovni 1,01 USD (+27 % meziročně) a překonání konsensu o cca 0,2 USD. Nutno však podotknout, že svoje udělaly také neprovozní položky, konkrétně odprodej podílu v ASML a zisky z úvěrů.



Závěrem ještě rozpad na divize. Datová centra (DCG) posílila meziročně o 7,5 %, zatímco hardware pro osobní počítače (CCG) sklouzla jen o 0,4 % meziročně. Zejména tato druhá divize potěšila investory, jelikož trh s osobními PC prochází náročným obdobím.



Výhled tržeb pro rok 2017 byl navýšen na 62 mld. USD z původních 61,3 mld. USD (konsensus 61,9 mld. USD).



Akcie reagují na dobré výsledky růstem o 5 %.



Alphabet (DIP)



Mateřská společnost Google zaknihovala tržby ve výši 22,3 mld. USD, což značí další skvělý 22% meziroční růst. Za tímto výsledkem stojí převážně příjem z reklamy z Google web sites (+23 % meziročně na 19,7 mld. USD), tzn. ze stránek vlastněných samotným Googlem. Provozní marži se podařilo rozšířit o 140 bps meziročně na 31,8 % a čistý zisk na akcii vyskočil o 31 % meziročně na 11,83 USD. Tržby překonaly tržní konsensus o 300 mil. USD a čistý zisk na akcii o 1,3 USD. Volný cashflow si mezikvartálně polepšil o 40 % na 6,3 mld. USD.



Metrika traffic acquisition cost (část tržeb, o níž se musí Alphabet dělit s partnerskými weby) vyrostla o 32 % meziročně, nicméně nadále se drží na úrovni 23 % celkových příjmů z reklamy. Paid clicks, nebo-li počet kliknutí na reklamu, přidal 47 % meziročně. Mírně tak zpomalil proti předešlému kvartálu, kdy přihazoval 52 % meziročně. Vyvažoval to však pomalejší pokles průměrné ceny „doručené“ reklamy (cost per click). Zatímco v předešlém kvartálu akceleroval pokles na -23 % meziročně, tak v tomto kvartálu stáhla metrika nohu z plynu a klesla o 18 % meziročně. Připsat to můžeme na vrub hlavně mobilním platformám, kde tato cena vykazovala rostoucí tendence.



Asi není nutno dále obhajovat, proč jsme s těmito výsledky spokojeni. Tržby nadále rostou prudkým tempem a tento vývoj není nutno financovat většími pobídkami pro partnerské weby. To dokazuje metrika traffic acquisition cost, která se drží na 23 % příjmů z reklamy.



Akcie Alphabet po uzavření trhu posilují o 3 %.



Amazon (DIP)



Ikona internetového prodeje vykázala tržby ve výši 44 mld. USD (+33 % meziročně). I po odečtení příspěvku od akvírovaného potravinového řetězce Whole Foods se tak díváme na akceleraci růstu proti předešlému kvartálu (+29 % meziročně proti +26 % meziročně). Růst se nicméně netýkal jen tržeb ale jak je u Amazonu zvykem, také nákladových položek. Investice do infrastruktury (sklady, vybavení, atd.) nabobtnaly o bezmála 50 % meziročně a jejich podíl na tržbách nyní dosahuje 14,7 % (+140 bps meziročně).

Také marketing a technologie spotřebovaly o 50 % meziročně více zdrojů s podílem na tržbách 5,7 % (+40 bps meziročně) a 13,6 % (+100 bps meziročně). V součtu se zbytkem nákladů jsme se proto dočkaly opětovného zúžení provozní marže (GAAP). Ta má nyní úroveň 0,8 % (-100 bps meziročně). Čistému zisku na akcii (GAAP) se podařilo překonat tržní konsensus o téměř 50c, což je při jeho hodnotě 0,52 USD slušný výkon.

Rozpad dle divizí ukazuje, že svojí troškou přispěla každá z nich. Severní Amerika posílila svoje tržby o 36 % meziročně na 25,5 mld. USD, mezinárodní divize o 30 % meziročně na 13,7 mld. USD a cloud nadále drží tempo +44 % meziročně (4,6 mld. USD). Výhled tržeb na další kvartál je nad konsensem trhu (56 – 60,5 mld. USD proti 54,2 mld. USD).



Výsledky hodnotíme pozitivně navzdory masivním výdajům na rozvoj byznysu. Návratnost investované hotovostí je s hodnotou 41,5 % (2017) pořád nadprůměrná. Navíc věříme, že až se management rozhodne byznys stabilizovat a investice uklidnit, pozitivní dopad na ziskovost a volný cashflow bude znatelný.



Akcie Amazon posilují před otevřením trhu o 7,5 %.



Microsoft



Microsoft doručil další skvělý kvartál podepřený růstem tržeb o 10 % meziročně na 24,5 mld. USD a čistého zisku na akcii o 11 % meziročně na 0,84 USD. Trhy přitom očekávaly čísla 23,5 mld. USD a 0,72 USD. Hrubé marži se dostalo rozšíření o cca 130 bps meziročně a nyní dosahuje 66,3 %. Volný cashflow má hodnotu 10,2 mld. USD.



Segment Productivity and Business Process, jehož součástí jsou produkty Office a Office365, vygeneroval za kvartál 8,3 mld. USD s meziročním růstem o 30 %. Segment Intelligent Cloud, jenž se točí kolem produktu Azure, si polepšil o 13,5 % meziročně na 6,9 mld. USD. Samotný Azure se musel vypořádat s vysokou srovnávací bází předešlého roku a nutno říci, že to zvládl s přehledem.

Růst o 90 % meziročně nám osladil vylepšenou hrubou marží. Poslední segment More Personal Computing (Windows, Xbox) se s tržbami 9,4 mld. USD držel v linii předešlého roku, což je mnohem lepší výsledek než tomu bylo dosud. V absolutních číslech se navíc postaral o největší část pozitivního překvapení celé společnosti (konsensus přestřelil o 500 mil. USD).



Managementu se podařil ještě jeden bravurní kousek. Před třemi lety oznámil CEO Saty Nadella, že koncem fiskálního roku 2018 dotáhne anualizované tržby Commercial Cloud (všechny produkty založené na cloudovém modelu) na 20 mld. USD ročně. Ambiciózní cíl, který se podařilo splnit již v ušlém prvním kvartálu fiskálního roku 2018. Anualizované tržby mají již teď hodnotu 20,4 mld. USD.



Pozitivní výsledky odměnil trh růstem akcií před otevřením trhu o 4 %.