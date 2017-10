Technická analýza: Vítězem týdenního klání je americký dolar

Týden plný událostí, ovlivňujících měnový trh, vyvrcholil zasedáním Evropské centrální banky. Ta A oznámila prodloužení programu kvantitativního uvolňování, které bude pokračovat i po letošním prosinci, avšak s omezeným rozsahu, a to 30 miliard EUR po dobu dalších devíti měsíců. ECB rovněž uvedla, že doporučení k programu nákupu aktiv a úrokovým sazbám zůstávají beze změny. Následná tisková konference šéfa ECB Maria Draghiho se nesla v „holubičím“ tónu, protože Draghi do značné míry zdůraznil pevný závazek ECB k balíčku stimulů a nepřednesl žádné plány na nečekané odchylky od ohlášené politiky. „Důvěra, trpělivost, vytrvalost a obezřetnost" byla slova, která byla znovu použita k posílení postavení ECB. Rozhodnutí klíčové měnové evropské instituce euro oslabilo a tak tento týden si palmu vítězství z měnového trhu odnáší americký dolar.

EURUSD

Hlavní hybnou silou pro měnový pár bylo čtvrteční zasedání ECB. Prodloužení nákupu dluhopisů do srpna 2018 s příslibem možného dalšího prodloužení znamenalo oslabení eura na páru s dolarem o dvě figury směrem dolů. Měnový pár se zastavil až u hodnoty 1,16, kde v současné chvíli přešlapuje. Euro se tak dostalo na spodní hranici sestupného kanálu, odkud by se mohlo pokoušet vracet se zpět do jeho středu.

GBPUSD

Libra klesá na páru s dolarem ke spodní hranici trendové kanálu a zastavuje se až u hodnoty stodenního průměru. Silnější dolar se opírá o makrodata zveřejňovaná v průběhu týdne. Ta nejdůležitější, ohledně HDP v Americe, přišla v pátek odpoledne a byla velmi pozitivní. Uvidíme proto, jestli se dolar nepokusí vymanit ze stávajícího trendové kanálu.



EURCZK

Koruna se v uplynulém týdnu dostala na nejsilnější úroveň od konce intervencí ČNB a náznaky na možnou změnu trendu zatím vidět není. Masivní tisk nových eur, které jsou negativně úročeny, dělá korunu pro řadu investorů i spekulantů velmi atraktivní. V kontextu blížícího se zasedání ČNB, na kterém by mělo opět dojít k dalšímu zvýšení úrokových sazeb se dá čekat, že vysoký úrokový diferenciál bude koruně v budoucnu přinášet další zisky.