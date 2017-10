Na koruně se vybíraly zisky (Komentář)

Uplynulý týden přinesl jen málo údajů z domácí ekonomiky. Konjunkturální průzkum ukázal na zlepšující se náladu v ekonomice. To kvitovali i bankéři z ČNB. Marek Mora zpočátku týdne prohlásil, že česká ekonomika potřebuje přísnější měnové podmínky. To následně potvrdil i jeho kolega Tomáš Nidetzký. Ten dokonce zmínil, že ČNB by mohla zvýšit sazby o 50 bb na 0,75 %. Na toto prohlášení navázal i viceguvernér Hampl, který by preferoval zvýšit sazby o 25 bb, ale pokud nová prognóza ČNB naznačí zvýšení sazeb o půl procentního bodu, nebude a priori proti. Podle našeho odhadu bude hlasování o klíčové sazbě ČNB v příštím týdnu těsné, ale nakonec se bankovní rada rozhodne o zvýšení sazby pouze o o 25 bb na 0,5 %, s tím, že ve zvyšování sazeb bude brzy pokračovat. Tomuto scénáři přisuzujeme 60% pravděpodobnost. Rizikem se 40% pravděpodobností je scénář se zvýšením sazeb o 50 bb.

Koruna na prohlášení centrálních bankéřů reagovala v průběhu týdne posilováním. Dostala se dokonce na svou nejsilnější pointervenční úroveň, když ve čtvrtek posílila na 25,55 CZK/EUR. Nicméně od této hladiny se odrazila v noci ze čtvrtka na pátek, když v podstatě všechny své týdenní zisky ztratila a své obchodováním dnes uzavírá blízko úrovně 25,70 CZK/EUR. Za jejím oslabením velmi pravděpodobně stál i výprodej na trhu eura s dolarem a dojít mohlo i k vybírání zisků investorů, kteří dříve vložili své peníze do koruny.

Středoevropským protějškům koruny se se ale nedařilo lépe. Polský zlotý v průběhu týdne oslabil o 0,3 % a v pátečním odpoledních hodinách se obchoduje za 4,248 PLN/EUR. Maďarský forint si vedl ještě hůře, když ztratil více než jedno procento a smazal většinu svých zisků ze začátku října. Své týdenní obchodování končí poblíž úrovně 311,3 HUF/EUR.