Souhrn 27.10. - Evropa ignoruje vyhrocení katalánské krize, euro poslušně klesá, ropa vystřelila nahoru díky US HDP, BCPP až na Erste v plusu

Pražská burza zakončila 43. týden všeobecným růstem při průměrné likviditě.Evropské akciové trhy dnes věnovaly pozornost především pozitivnímu vlivu přicházejících výsledkových zpráv a včerejšímu holubičímu vyznění rozhodnutí ECB. Odpolední vyostření katalánské krize trhy do značné míry ignorovaly s výjimkou bankovního sektoru, který v této souvislosti oslabil, a španělské burzy, která je celé politické krizi nejblíže. Ostatním trhům nárůst politického rizika v jedné ze zemí eurozóny není zjevně příliš vhod a nechtějí se mu příliš věnovat.US trhy si s katalánskou krizí hlavu vůbec nelámou a díky firemním výsledkovým zprávám a nečekaně silnému růstu HDP ve 3Q rostou a vytvářejí opětovně nová historická maxima. Euro dnes pokračuje ve výraznějším včerejším oslabování proti dolaru . Pohyb by umocněn zmíněným vyšším růstem amerického HDP ve 3Q. Koruna se pohybovala v rozpětí 25,6-25,7 za euro Ropa až do statistik o vývoji amerického HDP vcelku v klidu ale pak silně posílila. Brent otestoval pevnost hranice 60 USD . Silnější než očekávaný růst největší ekonomiky světa ve 3Q dává šanci na růst celkové úrovně poptávky a to ropa nejvíce potřebuje při snahách o stabilizaci trhu. BCPP dnes až na Erste celá v plusech. Výrazněji se dařilo především CETV a energetické dvojici ČEZ Unipetrol . Především druhý jmenovaný těžil ze silných výsledků a slibných výhledů u lídrů ropného sektoru.