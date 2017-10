Současná expanze US ekonomiky začala už v r. 2009

Současná expanze americké ekonomiky začala v červnu 2009 a je tak jednou z nejdelších v historii země. Americká centrální banka na posledním měnověpolitickém jednání ponechala sazby beze změny na úrovni 1,0-1,25 %. Do konce roku proběhnou ještě dvě jednání s tím, žei. To potvrzuje i implikovaná pravděpodobnost měřena Futures Fed Funds 87,1 %. V záři bylo rozhodnuto o postupnémtohoto roku. Počáteční tempo redukce bilance by mělo být 10 mld. dolarů měsíčně s tím že, každé tři měsíce se tempo navýší o dalších 10 mld. dolarů . Současnou expanzi ekonomiky by mohl prodloužit fiskální stimul díky daňové reformě, která by měla snížit hned několik sazeb a podpořit tak další růst. Samotná reforma by měla projít legislativním procesem do konce roku. Republikánskou stranu prezidenta D. Trumpa k tomu nutí i fakt, že strana nutně potřebuje jakýkoli legislativní úspěch, aby uspěla a nepřišla o většinu.