Vývoj na devizovém trhu ve 43. týdnu (23.-27.10.2017)

• Koruna v tomto týdnu vůči euru opět o pár haléřů posílila a znovu tak vylepšila svoje post-intervenční maxima. Od úterního odpoledne se vůči euru pohybovala převážně kolem hladiny 25,60 CZK/EUR. V závěru týdne však mírně ztratila.

• V příštím týdnu ve čtvrtek (2. listopadu) zasedá bankovní rada České národní banky (ČNB) a je na co se těšit. Rozhovory s členy bankovní rady totiž naznačují, že zvýšení úrokových sazeb je příští čtvrtek v podstatě hotovou záležitostí. Otazník se tak vznáší nad tím, zda centrální bankéři zvýší sazby jen o 0,25 nebo rovnou o 0,50 procentního bodu (p. b.). Zatímco v historii najdeme hned několik případů, kdy ČNB snižovala hlavní úrokovou sazbu o více než 0,25 p. b., tak pro poslední zvýšení této sazby o více jak „čtvrtinu“ musíme opravdu hluboko do minulosti, konkrétně do neklidného roku 1997.

• Hlavním argumentem pro zvýšení sazeb rovnou o 50 p. b. jsou velmi dobrá čísla z domácí ekonomiky v kombinaci s nijak extrémně posilující korunou. Výhodou tohoto kroku by bylo, že by ČNB vyslala razantní signál, že hospodářská situace v české ekonomice je natolik příznivá, že ČNB neváhá přistoupit vlastně hned k dvojímu zvýšení sazeb. Zároveň by tak ČNB nemusela řešit, zda zvyšovat sazby ještě jednou na prosincovém zasedání. Nevýhodou toho kroku je fakt, že by část trhu mohla takové zvýšení sazeb chápat tak, že ČNB s utahováním měnové politiky zaspala a nyní se snaží toto zaspání dohnat. Výraznější zvýšení sazeb by mohlo být rovněž impulsem k rychlejšímu posílení koruny, což by se ČNB pravděpodobně nelíbilo.

• Popravdě řečeno si momentálně nevybavím žádnou centrální banku z vyspělých ekonomik, která by v posledních letech zvedla sazby rovnou o 0,50 p. b. I proto vidím pravděpodobněji, že se ČNB rozhodne v listopadu jen pro „tradiční“ zvýšení sazeb o 0,25 p. b. Výhodou tohoto kroku je, že si ČNB otestuje, jak na zvýšení sazeb zareaguje trh a v případě razantnějšího posílení koruny může další zvyšování sazeb pozastavit. Určitou nevýhodou pozvolnějšího zvyšování sazeb je, že ČNB může ideální dobu na utahování měnové politiky promeškat. Podmínky pro zvyšování sazeb jsou totiž v současnosti téměř ideální.

• Kromě samotného zvýšení sazeb bude na listopadovém zasedání ČNB poutat pozornost i nová makroekonomická prognóza. V té může ČNB zohlednit silnější růst domácí ekonomiky a mezd do spotřebitelské inflace a výsledně i do rychlejšího růstu úrokových sazeb v roce 2018. Trojí zvýšení sazeb v souhrnu o 0,75 p. b. je v příštím roce reálné.