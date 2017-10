Farmaceutikám Merck i Shire se dařilo nejen v jádrovém, ale i novém byznysu

Farmaceutické společnosti Merck a Shire zveřejnily výsledky hospodaření za 3. čtvrtletí. Akcie firem na ně reagují příznivě, Merck v pre-marketu přidává 0,98 % a Shire roste o 0,24 %.



Farmaceutika Merck & Co. ve 3. čtvrtletí 2017 vykázala ztrátu ve výši 56 milionů dolarů, což akcionářům generovalo ztrátu na akcii ve výši 2 centů. Pokud by však firma nezapočítala jednorázové položky, které souvisejí se spoluprací na onkologickém programu s firmou AstraZeneca, pak by Merck dosáhl zisku 1,11 USD na akcii.





Podle Kennetha C. Fraziera, předsedy představenstva a generálního ředitele Merck však firma ukázala, že její výkonnost ve třetím čtvrtletí odráží sílu jádrového byznysu a schopnosti růstu nových odvětví, jako segment vakcín a podnikání v oblasti zdraví zvířat. Hospodářské výsledky firmy překonaly očekávání analytiků, kteří počítali se ziskem na akcii ve výši 1,03 amerického dolaru . Farmaceutická společnost za 3. čtvrtletí dosáhla tržeb ve výši 10,33 miliardy dolarů Merck očekává celoroční zisk v rozmezí 3,91 až 3,97 dolaru na akcii, přičemž tržby by měly dosáhnout 40 až 40,5 miliardy dolarů Další farmaceutická společnost – Shire - hlásí za 3. čtvrtletí silný růst zisku a potvrzuje celoroční výhledy. Prodeje produktové řady Shire meziročně stouply o 7 %, zejména díky rychlému růstu v oboru imunologie. Firma vygenerovala provozní cash flow ve výši 1,1 miliardy dolarů Shire hodlá dokončit přezkum rozsahu výroby a identifikoval položky, kterými chce ušetřit více než 100 milionů dolarů do roku 2019. Vedení společnosti uvedlo, že úspory by se do roku 2023 měly zvýšit až na 300 milionů dolarů . Celkové tržby firmy dosáhla ve čtvrtletí hodnoty 3,7 %, což je meziroční růst ve výši 7 %. Provozní zisk, který neodpovídá standardům GAAP meziročně vyskočil o 19 % na 1,5 mld. USD . Zisk na akcii, také mimo standardy GAAP, dosáhl meziročního růstu 20 %.