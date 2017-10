Koruna ČNB evidentně netrápí

Koruna se včera opět podívala pod hranici 25,60 EUR/CZK, ale příliš dlouho tam nevydržela. Na jedné straně ji mohla potěšit ECB svolná tisknout eura do úmoru, tedy přesněji – minimálně do září příštího roku, na druhou stranu se mohou nové (post-exitové) rekordy koruny jevit pro některé investory svůdné pro realizaci zisků. Nakonec trh už celkem – nikoliv však zcela – vstřebal, že na rozdíl od ECB je ČNB v docela silném jestřábím módu. Takže nezbývá než spekulovat, jestli do konce roku vzrostou sazby jen jednou nebo i dvakrát a o kolik se mohou navýšit v roce následujícím bez ohledu na úrokovou pasivitu ECB. My stále sázíme na umírněnost a transparentnost české centrální banky, ale vyloučit překvapení v podobě nové prognózy zcela nelze.