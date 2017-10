Nová čínská ekonomika: Lepší fungování kapitálových trhů, řešení zadluženosti a omlazení státních firem

Devatenáctý sjezd čínských komunistů je historií. Jak se ale projeví nová ekonomicko-politická doktrína čínského vedení nejen v tamní ekonomice, ale i v globálním měřítku? Na národním kongresu čínský prezident Xi ohlásil nové iniciativy, které mají podle ekonomů pomoci Číně upevnit, ale hlavně zlepšit, fungování a postavení tamní ekonomiky.



Podle mínění ekonomů Fidelity International má v budoucnu čínská vláda i nadále zavádět politiky pro lepší rozvoj kapitálového trhu a pro hospodářské reformy. Podle Catherine Yeungové, investiční ředitelky společnosti Fidelity International má být ale v této politice jedním z největších rizik majetek, který zůstává kotvou pro čínskou ekonomiku.





Plány a záměry nového čínského vedení v ekonomické oblasti lze rozdělit na několik směrů. Bryan Collins, manažer portfolia Fixed Income Fidelity International to vysvětluje: „Všichni jsme vystavení vlivu Číny, ať už přímo nebo nepřímo. My investoři jsme rozmazlení šíří nabídky, od vládních dluhopisů akciím s malým limitem, které ale nabízí růst, jaký není k dispozici ve zbytku světa. Je však důležité porozumět některým výzvám, jimž Čína čelí, a různým názorům na ně. Čína je velká, její složitá ekonomika má mnoho tváří.“Největší kritiku ze světa dosud sklízel dluh Číny. Podle Catherine Yeungové má i „nová ekonomická doktrína“ ambici problém rychle vyřešit. „Snižování zadluženosti je výzvou pro Čínu a je to také jediná oblast, kde vidíme aktivní kroky k řízení rizik, včetně rozvoje domácích kapitálových trhů s cílem snížit náklady a alokaci kapitálu,“ konstatovala Yeungová.Většina dluhu Číny je podle ní denominována v RMB a je v institucích veřejného sektoru, což znamená, že je pod kontrolou vlády. Tím se významně snižují rizika. „Ještě zajímavější je, že zatímco snižování zadluženosti může mít dopad na růst, obvykle to představuje také ideální podmínky pro investice s pevným příjmem a úvěry ,“ upřesnila Catherine Yeungová, „Už jsme viděli daňovou politiku a reformu státem vlastněných společností. Pro řešení této záležitosti s tím, že jsou dlužníci více odpovědní za alokaci kapitálu, bude struktura klíčová,“ dodala investiční ředitelka Fidelity International.Nabourat plány nového čínského vedení ohledně reforem a zajištění ekonomického růstu mohou podle ekonomů komplikace v obchodní sféře. „Jedním z rizik je, že globální poptávka klesá, ale protože čínští výrobci obrátili svoji pozornost na domácí trh, bude to mít menší dopad,“ řekla Catherine Yeungová. Strategie výroby do roku 2025, ale i čínské společnosti, se stávají více inovativnější oproti světovým konkurentům. „Kdybychom viděli rychlý nárůst mezd na trhu práce například mezi inženýry, mohlo by to přispět k tomu, aby se Čína dala na růstovou cestu, ale v současné době zde zůstává malé riziko,“ řekla Catherine Yeungová.Čína se rychle přibližuje hodnotovému řetězci, z výrobce se stává inovátor. Nová iniciativa „One Belt One Road" a především probíhající urbanizace poskytuje podle Bryana Collinse strukturální podporu spotřebě, která bude stále více směřovat k tomu, že Čína bude vyrábět více v Číně, pro Čínu a pro její sousedy.Nové záměry Číny mají podle ekonomů ještě více přiblížit fungování ekonomiky západním standardům. A to i přesto, že plány mají několik významných ALE… Vláda nyní prosazuje model „smíšeného vlastnictví“ pro některé státem vlastněné společnosti. Největší giganti, jako China Unicom, jsou v současnosti vlastněny státem a řadou strategických investorů, jako Tencent, Alibaba nebo Baidu. „Vládě teď půjde o omlazení státních podniků a o rozjezd větších inovací ve státních podnicích, stejně tak jako o pokus zlepšit alokaci kapitálu napříč celou ekonomikou,“ vysvětluje záměry Číny Catherine YeungováPodle Yenguové tržnímu rallye v Číně zatím dominovaly internetové akcie , zejména Alibaba , Tencent a Baidu. Jsou to velmi kvalitní společnosti s výhodami těch, co dělají první kroky na trhu a s dominantními tržními pozicemi. Předstihují dokonce Západ, co se týče technologií „big data“ nebo „cloudů“, což jim umožňuje udržitelný růst. „Nicméně, je zde potřebná jistá míra bezpečnosti,“ dodává Yeungová.