ECB sníží od ledna objemy nákupu aktiv (Ranní zpráva z finančního trhu)

Včerejší zasedání Evropské centrální banky sice podle očekávání nepřineslo žádnou změnu v současné měnové politice, ECB ale oznámila snížení objemu nákupů aktiv od ledna 2018 z 60 mld. eur měsíčně na polovinu a to minimálně do září. ECB si však ponechala otevřené dveře pro možné prodloužení či rozšíření. Rétorika ECB zůstala holubičí a euro na ni reagovalo oslabením. Dnes stojí za pozornost výsledek americké ekonomiky ve třetím čtvrtletí, jejíž růst by měl mírně zpomalit.

Americká ekonomika v Q3 mírně zpomalí

Z dnešních makroekonomických dat zaujme především výsledek ekonomického růstu v zámoří. Americká ekonomika ve třetím čtvrtletí rostla podle našeho odhadu tempem 2,6 % anualizovaně. Důvodem je přítomnost hurikánů na přelomu srpna a září, které vedly ke zpomalení růstu spotřeby, přesto je jejich dopad menší, než se původně očekávalo.

K ekonomickému růstu přispějí také výdaje na investice a to až o 5 % q/q anualizovaně.

ECB srazila očekávání na brzké ukončení QE

Zasedání Evropské centrální banky sice podle očekávání nepřineslo žádnou změnu v současné měnové politice, ECB ale oznámila snížení objemu nákupů aktiv od ledna 2018 z 60 mld. eur měsíčně na polovinu a to minimálně do září 2018. Poté si ECB nechává prostor na další prodloužení programu kvantitativního uvolňování a případně navýšení objemu odkupu aktiv, pokud to makroekonomická situace bude vyžadovat. Podle prezidenta

M. Draghiho eurozóna stále „potřebuje dostatečný podnět“ k dosažení inflačního cíle. Výsledek zasedání je téměř shodný s naším očekáváním.

Na rozhodnutí ECB trh reagoval zklamáním a euro během chvilky po zveřejnění tiskové zprávy ztratilo své zisky, které během posledních dvou dnů nabralo. Od pondělí euro ztratilo oproti dolaru téměř 1,3 %. Dnes trhy budou sledovat projevy členů ECB P. Praeta a E. Nowotného.

Regionální trhy budou dnes vstřebávat zasedání ECB

V regionu dnes bude kalendář prázdný. Obchodování na tuzemském trhu neoživí ani komentáře členů bankovní rady, kterým včera začala mediální karanténa. Pohyby regionálních měn tak budou především ovlivněny globálními událostmi.

Koruna ráno oslabila 25,60 CZK/EUR

Regionální měny včera na zasedání ECB výrazným způsobem nereagovaly. Polský zlotý po zasedání mírně posílil o 0,1 %, poté ale své zisky vymazal a dnes se pohybuje okolo

4,254 PLN/EUR. Maďarský forint od včerejšího rána oslabil o 0,3% na hodnotu 310,8 HUF/EUR. Česká koruna, která dlouhodoběji posiluje, včera odpoledne dosáhla nového rekordu, po tiskové konferenci prezidenta M. Draghiho oslabila o téměř čtvrt procentního bodu a dnes ráno se pohybuje na úrovni 25,67 CZK/EUR.