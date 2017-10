Rozbřesk: ECB chce zvolnit, ale směr rozhodně měnit nehodlá. A koruna ČNB evidentně netrápí

ECB pojede dál, sice pomaleji, ale stále stejným směrem. Tak by se dalo shrnout tolik očekáváné zasedání nejvýznamnější evropské centrální banky. Do konce roku totiž hodlá dál nakupovat dluhopisy ve stejném tempu jako dosud (za 60 mld. nových EUR měsíčně) a pak nejméně na devět měsíců své nákupy zpomalí na polovinu.

I tak to ještě znamená příliv dalších 400 mld. EUR na trh a celkově si tak své dluhopisové portfolio v rámci programu kvantitativního uvolňování rozšíří na 2,2 bilionů EUR. Není to samozřejmě konečná suma, protože QE není jediný program nákupů. Už od dřívějška drží další dluhopisy za 370 mld. EUR. Celková suma podpůrných nákupů se tak vyšplhá na 2,5-2,6 bilionů, ale kdo by to už vlastně chtěl počítat. Zvlášť když není vůbec jisté, že nákupy (čtěme tisk nových eur) skončí už v září příštího roku. ECB si stále nechává otevřená vrátka pro zvýšení či prodloužení svého tiskového programu v případě, že ekonomika nebude šlapat tak, jak si tato centrální banka představovala. Argumenty se vždy najít mohou, ať už je to nízká inflace (viz dále), pomalý růst mezd, nebo „neaktivní“ komerční banky poskytující nedostatečné množství úvěrů do ekonomiky.



Celkově je tedy podle ECB inflace nízká, a tak je třeba pokračovat. Nehledě na to, že i zde funguje kouzlo průměru, za kterým se skrývá nízká inflace na periferiích, ale také vyšší inflace v ekonomicky úspěšných zemích. Prostě berme to jako fakt či jako vodítko, že další necelý rok se dál budou tisknout nová eura a úrokové sazby zůstanou na minimech. Některým ekonomikám to sice může přitopit, jiným snad i pomoct, i když strukturální problémy (třeba konkurenceschopnost jihu) není něco, co by přímo měla řešit centrální banka. Kurz eura sice ECB nepřekvapivě nepodpořila, ale mj. pro českou měnu rozhodnutí ECB znamená, že investoři budou dále hledat relativně bezpečné příležitosti pro zhodnocení jejich peněz, které jim poskytují více či vysoce úročené měny. Ne všichni ovšem hledají, někteří jsou i tak solidární, že volné zdroje ukládají za mínus, aby si je v podstatě zdarma mohly vypůjčit banky na jihu. Takže redistribuce bohatství pod taktovkou ECB může v klidu další rok pokračovat.



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna se včera opět podívala pod hranici 25,60 EUR/CZK, ale příliš dlouho tam nevydržela. Na jedné straně ji mohla potěšit ECB svolná tisknout eura do úmoru, tedy přesněji – minimálně do září příštího roku, na druhou stranu se mohou nové (post-exitové) rekordy koruny jevit pro některé investory svůdné pro realizaci zisků. Nakonec trh už celkem – nikoliv však zcela – vstřebal, že na rozdíl od ECB je ČNB v docela silném jestřábím módu. Takže nezbývá než spekulovat, jestli do konce roku vzrostou sazby jen jednou nebo i dvakrát a o kolik se mohou navýšit v roce následujícím bez ohledu na úrokovou pasivitu ECB. My stále sázíme na umírněnost a transparentnost české centrální banky, ale vyloučit překvapení v podobě nové prognózy zcela nelze.



Zahraniční forex

Zase takový šok to nebyl, když ECB oznámila, že hodlá pokračovat v politice kvantitativního uvolňování, nicméně kurz eura na její rozhodnutí docela silně zareagoval. Ještě ráno se euro na dolar drželo nad 1,18, odpoledne zamířilo pod 1,17. Výnos bundů lehce poklesly, když se trhy ujistily, že společná centrální banka hodlá svá dluhopisová portfolia dále nafukovat, nicméně hlavní úlevu asi pocítil – shodou okolností poněkud více zadlužený – jih eurozóny. Navíc dovětek o tom, že QE nekončí a může se kdykoliv rozšířit a prodloužit může někoho i uklidnit či dokonce potěšit. ECB se stává největším věřitelem zemí eurozóny a nic na tom nehodlá měnit, právě naopak. Euro časem tyto zprávy opět vstřebá a pokud Fed nezařadí do ještě více jestřábího módu, trhy se nejspíše z rozhodnutí ECB brzy otřepou.



Ropa



Cena ropy Brent se posunula dále směrem vzhůru a dostala se na dohled od šedesátidolarové hranice. Ropě tentokrát prospěly asi i další komentáře ze Saúdské Arábie, konkrétně od korunního prince Bin Salmana, který rovněž podpořil prodloužení dohody na omezení produkce. Kromě toho se ropě líbilo i vyznění zasedání ECB, která se rozhodla prodloužit program nákupů aktiv do bilance.

Dnes pozornost přitáhne první odhad růstu amerického HDP za třetí kvartál (čekáme horší číslo než trh). Kromě toho bude zajímavé i číslo o aktivitě producentů v USA.