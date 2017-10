Výsledky Gillead za 3Q sice pod tlakem, ale nad odhady trhu. Opatrný výhled

Gilead včera po závěru amerického trhu představil výsledky za 3Q17, které byly meziročně pod tlakem, ale překonaly odhady. Tržby dosáhly 6,5 (-13 % r/r) vs. oček. 6,4 mld. USD a upravený čistý zisk na akcii (EPS) dosáhl 2,27 vs. oček. 2,13 USD. Gilead rovněž lehce zvýšil/zpřesnil výhled na rok 2017, kde aktuálně očekává rozpětí tržeb 24,5-25,5 mld. USD z původních 24-25,5 mld. USD. Společnost se nadále potýká s poklesem tržeb z hlavního léku na léčbu žloutenky typu C. Dle managementu se bude tento tlak i v dalších čtvrtletích zvyšovat. Tuto informace trh nepřijal pozitivně a i po lepších číslech zareagoval v poobchodní fázi prodejním tlakem.