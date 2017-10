Quartz: Nový nástroj Facebooku nabízí to nejhorší z internetu

Provozovatel sociální sítě Facebook v těchto dnech začal testovat nový nástroj s názvem Explore Feed, který by měl uživateli přinášet personalizovaný obsah ze zdrojů mimo jeho okruh přátel či oblíbených stránek. Podle amerického serveru Quartz jde ale o přehlídku materiálu z absolutního dna facebooku a uživatelům se zobrazují falešné zprávy nebo jen obyčejné hlouposti. Do této sekce by se nakonec mohly přesunout veškeré příspěvky firem či médií, což Facebook testuje například na Slovensku.



Podle provozovatele je Explore Feed "doplňkovou stránkou s populárními články, videi a fotografiemi automaticky vybíranými pro daného uživatele". Lidem má přinášet obsah, ke kterému by se normálně nedostali a který algoritmus shledá zajímavým pro danou osobu. Podle reportérů Quartzu se tento cíl zatím nedaří a výsledkem je "žumpa" složená z toho nejhoršího, co lze na internetu najít.





"Jsou tam memy ukradené z jiných platforem, několik měsíců stará virální videa, články z Fox News a Mashable, které jste viděli jinde a s nezájmem přešli, a nekonečný tok hloupostí nasdílených z facebookové stránky George Takeiho. Jestli si Facebook myslí, že tohle je to, co chci vidět, pak má o mně velmi nízké mínění," napsal americký web.Vedoucí pro záležitosti týkající se hlavní stránky na facebooku Adam Mosseri tento týden před studenty žurnalistiky Newyorské městské univerzity oznámil, že jeho společnost vydá seznam pravidel pro vydavatele, v němž popíše, jaký obsah Facebook na svých stránkách chce, a jaký nikoli. Důraz má prý být kladen na "informativní, přesný a autentický obsah"."Není zcela jasné, jak moc vážně bere Facebook vlastní vydavatelské zásady, když zasvěcuje celou oddělenou platformu obsahu, který se nezdá ani informativní, ani autentický," poznamenal Quartz.Na Slovensku a v dalších pěti zemích začal Facebook nový prvek testovat zároveň s rozdělením firemního či mediálního obsahu do separátního "feedu". O něm však uživatelé vůbec nevěděli, a návštěvnost některých stránek se tak radikálně propadla. Mosseri slovenskému Denníku N řekl, že test může trvat několik měsíců, přičemž není vůbec jasné, zda se nová praxe někdy rozšíří globálně."News feed beze zpráv. Jen přátelé a sponzorovaný obsah," vysvětloval Filip Struhárik z Denníku N Lidovým novinám s tím, že si nemyslí, že by tato služba mohla mít úspěch. "Lidé akorát zjistí, jak nudní jsou jejich přátelé," dodal.