ECB srazila očekávání na brzké ukončení QE

Zasedání Evropské centrální banky sice podle očekávání nepřineslo žádnou změnu v současné měnové politice, ECB ale oznámila snížení objemu nákupů aktiv od ledna 2018 z 60 mld. eur měsíčně na polovinu a to minimálně do září 2018. Poté si ECB nechává prostor na další prodloužení programu kvantitativního uvolňování a případně navýšení objemu odkupu aktiv, pokud to makroekonomická situace bude vyžadovat. Podle prezident M. Draghiho eurozóna stále „potřebuje dostatečný podnět“ k dosažení inflačního cíle. Výsledek zasedání je téměř shodný s našim očekáváním.