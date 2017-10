TA: Cena ropy WTI bude konsolidovat. Nemá sílu na velký růst

Včerejší růst zásob ropy trh nechal více méně v klidu, když na druhé straně došlo k poklesu ropných produktů. Kromě toho ropě v tomto týdnu významně pomohl saúdský ministr Falíha, který potvrdil odhodlání země přispět k odbourávání zásob ropy. Počínání Saúdské Arábie není zcela nezištné. Jednak chce jít příkladem pro nadcházející období, ve kterém se v rámci kartelu OPEC bude jednat o prodloužení smlouvy o útlumu těžby a zadruhé se stále více mluví o případném prodeji části státní ropné společnosti ARAMCO, ze které vyšší ceny ropy budou dělat atraktivní zboží.

USOil: Americká ropa WTI se posledních několik dní pohybuje spíše stranou a to v úzkém pásmu 51,8 až 52,5 dolarů za barel. Nic na tom nezměnila ani včerejší statistika stavu zásob, která byla vyšší než tržní koncensus. Cena se tak aktuálně nachází uprostřed trendového kanálu těsně nad fibonacciho supportní úrovní nastavené na hodnotě 51,7 dolarů za barel.



Preferovaný scénář: Konsolidace. Cenám WTI chybí dostatečná síla, která by hladinu posunula k horní hranici trendové kanálu. Negativní informace ohledně stavu zásob žehlí Saúdská Arábie a tak je cena chráněna i před většími pohyby směrem dolů. Proto to v současné chvíli vypadá spíše na další pohyb stranou v úzkém již zavedeném pásmu.

Alternativní scénář: Long pozice. Ochota Saúdské Arábie odkrojit ze svého krajíce další kousek za cenu stabilizace zásob by mohla budit investiční apetit a posouvat cenu WTI výše. V takovém případě by mohla mít ropa otevřenou cestu bez větších překážek až k úrovni 54,6 dolarů za barel.