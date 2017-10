Katalánsko: Prezident nevyhlásí samostatnost, ale předčasné volby

Podle agenturních zpráv odvolávajících se na zdroje blízké jednáním, se prezident autonomního Katalánska Carles Puigdemont chystá vyhlásit místo avizované samostatnosti spíše jen předčasné volby Takový postup se nelíbí některým představitelům rebelů a vystupují z jeho politické strany . Dav před jeho kanceláří provolává hesla o zrádci.V pátek by měl jednat španělský Senát o možném vynucení poslušnosti rebelující katalánské autonomní oblasti.Podle komentátorů tak Španělsko zažije kritických 48 hodin v nichž by mohlo v zemi dojít k největší konstituční krizi od roku 1981.Katalánský ministr zahraničí Raul Romeva k situaci již včera uvedl, že vedení separatistů by mohlo zmírnit své požadavky na osamostatnění, pokud Madrid přislíbí přijatelné řešení krize.Představitelé centrální vlády naznačují, že scénář katalánské nezávislosti je každopádně nepřijatelný a nedojde k němu. Katalánští separatisté se údajně sami chytili do pomyslné myší pasti.Vyhlášení voleb zřejmě nebude po vůli 2 miliónům protestujících, kteří podporují samostatnost Katalánska.