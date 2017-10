ECB nepřekvapila / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 23. 10. 2017

Čtvrteční rozhodnutí ECB prodloužit QE o devět měsíců v objemu 30 miliard EUR měsíčně pro trhy nebylo překvapením. Mario Draghi rovněž dále potvrdil, že sazby zůstanou na současné úrovni v delším časovém horizontu. Pro eurové dluhopisy to je dobrá zpráva, výprodeje se pravděpodobně v nejbližší době konat nebudou. Zda je to dobrá zpráva pro Evropskou unii, potažmo EUR, je věc druhá. Pro akciové trhy nebude tento krok nijak zásadní, sledovány jsou spíše hospodářské výsledky po odvětvích za třetí kvartál.

Přes všechen příznivý vývoj na globálních trzích se centrálním bankám nedaří nastartovat inflační růst. Hlasy kritizující objemy a délku trvání QE sílí a rozpaky nad dalšími kroky centrálních bank budou na trzích postupně sílit. ECB se stává robustním věřitelem nejen evropských států, ale i většiny ratingově silných korporací, což může být do budoucna velmi rizikový faktor i pro tak silnou entitu, jako je ECB.

Americký trhem hýbe Trumpem oznámená daňová reforma a rozhodnutí nenominovat současnou šéfku FEDu Janet Yellenovou na další období do čela centrální banky. Dopad daňové reformy bude předmětem podrobných analýz, ale na větší korekci indexů to zatím také nevypadá, i přes to, že v posledním období padala historická maxima téměř denně.

Ani čtvrteční krok ECB tedy nepřináší na trhy výraznou změnu a hlavní rizika tak i nadále zůstávají geopolitická. Globálně se ekonomikám daří, vážným ohrožením pro současný trend je především vzájemné vyhrožování jaderným útokem ze strany Severní Koreje a USA.

Aleš Charvát, UniCredit Bank

Czech Republic and Slovakia

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 23. 10. 2017.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

20. 10. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 056,61 1 049,57 1 050 ↓ -0,67 990 - 1 100 3 4 Dow Jones (US) 23 328,63 22 642,00 23 000 ↓ -2,94 20 750 - 23 601 1 6 NASDAQ Comp.(US) 6 629,05 6 464,86 6 520 ↓ -2,48 5 900 - 6 699 1 6 FTSE 100 (VB) 7 523,23 7 531,86 7 509 ↑ 0,12 7 350 - 7 800 2 5 DAX (Něm.) 12 991,28 12 793,00 13 000 ↓ -1,53 12 300 - 13 150 4 3 Nikkei 225 (Jap.) 21 457,64 20 672,57 20 750 ↓ -3,66 19 500 - 22 000 2 5

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

20. 10. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 056,61 1 071,43 1 070 ↑ 1,40 950 - 1 210 4 3 Dow Jones (US) 23 328,63 22 123,14 21 900 ↓ -5,17 20 000 - 24 000 2 5 NASDAQ Comp.(US) 6 629,05 6 332,29 6 100 ↓ -4,48 6 000 - 6 750 2 5 FTSE 100 (VB) 7 523,23 7 600,14 7 582 ↑ 1,02 7 210 - 8 100 4 3 DAX (Něm.) 12 991,28 12 637,00 12 656 ↓ -2,73 11 500 - 13 450 2 5 Nikkei 225 (Jap.) 21 457,64 20 719,86 21 312 ↓ -3,44 18 500 - 22 000 3 4

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Jiří Šimara, Tomáš Menčík, Josef Navrátil - CYRRUS

- CYRRUS Marco Marinucci - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Radek Pavlíček - Roklen360

- Roklen360 Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers