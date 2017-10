Draghi: QE může být prodloužen za září 2018, kdyby to bylo potřeba

Šéf ECB Mario Draghi v doprovodném vyjádření k rozhodnutí bankovní rady jež snížilo objem programu QE z původních 60 na 30 mld. EUR měsíčně doplnil, že celý program bude prodloužen do září 2018 a může být prodloužen i dál, pokud se takový krok ukáže být nutným nebo potřebným.Podle analytiků je tak celkové vyznění rozhodnutí ECB v podstatě jen velmi mírně v jestřábím směru a naznačuje, že centrální banka chce normalizace měnových podmínek zahájit co nejopatrněji s pokud možno co nejnižším vlivem na měnové trhy.Draghi uvedl, že poslední rekalibrace nastavení měnové politiky vyjadřuje rostoucí důvěru v posílení inflace směrem ke stanovenému cíli. Euro na zprávy reagovalo oslabením, protože trh počítal s razantnějším postupem.