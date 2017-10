Snižte rodinné výdaje o desítky tisíc korun ročně. Víme, jak na to!

Přemýšlíme, jestli utratit tisícovku za bílou plombu, když amalgámová je zdarma, v supermarketu strávíme hodiny vybíráním zboží ve slevě, koupíme si raději obyčejné boty nežli značkové, abychom ušetřili, a přitom každý den vyhazujeme peníze prakticky z okna, aniž bychom si to uvědomovali. Ptáte se, jak je to možné? Hned vám to povíme.

Většina z nás se totiž zajímá převážně jen o to, na čem by bylo možné ušetřit. Kde si lze trochu upnout opasek, aniž by to v přeneseném významu bolelo. Přitom úspory můžeme dosáhnout, aniž bychom si museli cokoliv odpírat. Kroutíte nevěřícně hlavou? Stačí, když přestaneme platit příliš za to, co můžeme získat levněji, nebo dokonce zdarma. Třeba za plyn, elektřinu, volání či vedení běžného účtu. Koulí u nohy mohou být i zbytečně předražené půjčky.

Můžete ušetřit? A kolik? Zjistěte to během pár minut

Zjistit, jestli zbytečně přeplácíte i vy, můžete jednoduše pomocí online srovnávače, kde si během 2 minut porovnáte například ceny elektřiny, plynu, tarifů, pojištění a dalších dostupných produktů na trhu. Jedním z největších srovnávačů v České republice je Ušetřeno.cz. Kromě srovnání poskytuje také pomoc s papírováním a veškerými formalitami.

Nejvíce lidí přeplácí na energiích, zhruba 80 %. A ne zrovna malé částky. O propastných rozdílech mezi cenami dodavatelů vypovídá i průměrná úspora, která činí 9 300 Kč za 2 roky. Přitom stačí spočítat si cenu plynu u stávajícího dodavatele a porovnat ji s konkurenčními nabídkami. Pokud je rozdíl do nebe volající, změna je na místě.





Nenechte se okrádat od nenasytných operátorů

Většina domácností může snížit své výdaje i výběrem vhodného tarifu nebo změnou operátora. Například neomezený tarif se vyplatí jen lidem věčně nalepeným na sluchátku. Zbytek platí necelých 800 korun naprosto zbytečně. Výrazně ušetřil lze také třeba s neveřejnými nabídkami, které stojí až o 40 % méně než ty standardní. Získáte je však pouze prostřednictvím srovnávačů.

Platíte za běžný účet nebo spořící účet?

Peníze mnoha rodin mizí také v bankovních institucích, kde je to samý poplatek za vedení účtu, poplatek za odeslání platby, poplatek za výběr z bankomatu, poplatek za osvobození od poplatků. Za rok tak přijdete průměrně o 2 160 Kč. A přitom můžete mít bankovní účet zcela zdarma. Díky srovnání běžných bankovních účtů ihned zjistíte, které banky už netahají ze svých klientů peníze navíc.

Zlevněte si svou drahou půjčku

Myslíte si, že výše splátek a úroková sazba se nedá změnit? Omyl! Finanční trh se mění každým dnem a spolu s ním samozřejmě i produkty. To, co bylo výhodné před 3 roky, už dávno není. Rozhodně se proto vyplatí využít nabídky refinancování nebo konsolidace půjček. V dnešní době taková možnosti nabízí téměř každá banka. U které ušetříte nejvíce vám opět prozradí online srovnání.