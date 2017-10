ECB od ledna sníží měsíční objem nákupů aktiv na polovičních 30 miliard eur

Evropská centrální banka nepohnula úrokovými sazbami. Klíčová hlavní refinanční sazba zůstává na nule, depozitní sazba na -0,4 procenta a krajní zápůjční sazba na 0,25 %. To ale není to hlavní sdělení, na které dnes čekají trhy. Tím je rozsah omezení měsíčních nákupů aktiv, široce očekáván analytiky a ekonomy ze 60 miliard eur měsíčně na 40 či dokonce 30 miliard eur. ECB potvrdila, že od ledna roku 2018 nejméně do září roku 2018 sníží měsíční nákupy na 30 miliard eur. Do konce letošního roku pokračuje s 60 miliardami eur měsíčně.

Ekonomové podle nedávného průzkumu agentury Reuters většinově předpokládali, že banka se dnes rozhodne snížit od ledna měsíční objem nákupů o 20 miliard eur na 40 miliard eur. Jiné odhady analytiků hovořily u nemalé části z nich o 30 miliardách eur. Odhady rozsahu snížení nákupů dluhopisů se u jednotlivých ekonomů pohybovaly od pěti do 40 miliard eur. Euro reaguje korekcí k americkému dolaru z úrovní nad 1,1800 EURUSD k 1,1770.

Ekonomové se neshodli ani v názoru na to, jak dlouho ještě bude ECB v nákupech dluhopisů pokračovat. Nejčastěji předpovídali, že program bude trvat do června či září příštího roku.

Většina ekonomů podle průzkumu předpokládá, že se zvyšováním úroků začne ECB až v roce 2019.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 13:53 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.5745 -0.0406 25.6609 25.5707 CZK/USD 21.7329 0.3523 21.7457 21.6170 HUF/EUR 310.3900 0.0806 311.3130 309.7700 PLN/EUR 4.2380 -0.0873 4.2490 4.2354

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8097 -0.4694 7.8688 7.8031 JPY/EUR 133.7525 -0.4325 134.5047 133.6320 JPY/USD 113.6545 -0.0321 114.0110 113.1960

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8907 -0.0326 0.8974 0.8905 CHF/EUR 1.1681 0.0771 1.1711 1.1680 NOK/EUR 9.4875 0.1459 9.5069 9.4626 SEK/EUR 9.7260 0.1980 9.7451 9.6802 USD/EUR 1.1765 -0.4240 1.1856 1.1761

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2963 -0.1037 1.3024 1.2955 CAD/USD 1.2794 0.0211 1.2833 1.2751

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



