Ford vsadil na SUV, pick-upy a cross overy. Zatím se to vyplácí

Akcie automobilky Ford Motor v pre-marketu atakují téměř dvouprocentní zisk. Mohou za to výsledky hospodaření. Automobilka vykázala ve 3. čtvrtletí lepší čtvrtletní čistý zisk, než se očekávalo. Čísla podpořily prodeje pick-upů, u kterých Ford generuje vysoké marže a SUV na americkém trhu. Výrazně pomohlo i snížení firemních nákladů.



Dvojka amerického automobilového segmentu uvedla, že čtvrtletní čistý zisk dosáhl 1,56 miliardy dolarů (39 centů na akcii), což představuje více než 60procentní meziroční nárůst. Vloni firma vygenerovala čistý zisk ve výši 960 milionů (24 centů za akcii). Bez započítání jednorázových položek Ford vykázal zisk na akcii ve výši 43 centů, což je více než očekávání analytiků, kteří uváděli zisk na akcii ve výši 32 centů. Tržby vzrostly na 36,5 miliardy dolarů z loňských 35,9 miliardy dolarů, konsensus počítal s číslem 32,9 miliardy dolarů.





Podle Boba Shankse, viceprezidenta a finančního ředitele Fordu si tak mohla firma dovolit zpřísnit své celoroční výhledy pro zisk na akcii. Nově říká, že vydělá od 1,75 do 1,85 dolaru na akcii, zatímco konsensus dosud počítal se ziskem na akcii ve výši 1,74 dolaru . Vedení společnosti uvedlo, že automobilka těžila ze silného výkonu v Severní Americe a zaznamenala rekordní zisk před zdaněním v Asii.Zpravodajský server CNBC.com uvedl, že od nástupu nového generálního ředitele automobilky Jima Hacketta Ford snížil náklady a změnil personální obsazení vedení společnosti. Analytici ale připomínají, že zatím podobné úspěchy na akciích firmy nejsou od začátku letošního roku příliš vidět, zatímco u konkurenční General Motors akcie vzrostly zhruba o 30 procent a akcie společnosti Tesla od počátku roku 2017 zhodnotily cenu o více než 50 procent.I u Fordu, stejně jako u GM, je nyní vidět snaha o upevnění pozice na trhu díky prodejům pick-upů, SUV a cross overů. Ford sice také investuje, podobně jako řada jeho konkurentů do nových technologií, aby neztratil kontakt s ostatními výrobci automobilů a společnostmi ze Silicon Valley, které se orientují na technologie řízení aut bez řidiče, ale to nemusí k budoucím úspěchům stačit. Právě proto podle mínění analytiků je nutné být v případě nákupu akcií Fordu opatrný.