Tato bublina ještě nepraskla, ohroženy mohou být i akcie

Když se v posledních měsících mluví o tržních bublinách, většinou se jako první na přetřes dostane bitcoin se svým rostoucím příbuzenstvem. Na trhu je ale bublina o velikosti 8 bilionů USD, která se týká daleko většího množství investorů.

Řeč je o všech vládních a firemních dluhopisech, které se obchodují se zápornými výnosy. Jde o důsledek podpory ekonomiky ze strany centrálních bank, v rámci které byla a stále jsou měsíčně odkupována aktiva za desítky miliard. Poptávka po dluhopisech díky tomu je vzhledem ke kondici některých ekonomik nepatřičně velká, což stlačuje požadované výnosy.

"Dluhopisy se zápornými výnosy přiměly spoustu investorů k investicím do jiných typů investic a do méně prozkoumaných regionů, a to od hypoték přes další typy úvěrů po akcie nebo reality," upozorňuje hlavní mezinárodní ekonom Deutsche Bank Thorsten Slok.

Americká centrální banka začíná se snižováním své bilance, ve které se rozpínají nakoupené dluhopisy za několik bilionů dolarů, opravdový test (nebezpečí prasknutí dluhopisové bubliny) ale přijde později. "Až se červené oblasti v grafu zabarví do černa, půjde teprve do tuhého," pokračuje Slok s tím, že to bude znamenat zvýšené riziko pro méně konzervativní aktiva, například pro akcie.

"Panuje obava, že jakmile takzvaně bezriziková sazba vzroste, kreditní spready se rozšíří a akcie začnou zaostávat s tím, jak investoři z akciového trhu budou lákáni na vyšší výnosy na trhu s dluhopisy. Pokud bezrizikový výnos poroste, proč by investoři dále sázeli na akcie a další rizikovější aktiva?" ptá se Slok.

Investoři se prozatím ani při relativně silném růstu ekonomiky příliš nezabývají možností rychlejšího růstu inflace, který bývá spojen s růstem sazeb. Normalizace měnové politiky ve vyspělém světě je ale téma, které bude stále aktuálnější, nepřijde-li samozřejmě další krize spojená s recesí. Ceny rizikových aktiv v takovém případě ale budou pod tlakem tak jako tak. Akcioví býci si proto argumenty pro další nákupy budou muset hledat jinde než u Sloka.