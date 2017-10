Jak si vedou investiční psychopati?

Ve světě financí se často předpokládá, že cesta na vrchol je dlážděna bezohledností. Nová studie zveřejněná v Personality & Social Psychology Bulletin ale ukazuje, že může jít o vážný omyl. Správcům hedge fondů a dalším top investorům by naopak mohla prospět trocha pokory a ohleduplnosti. Výzkum totiž podle Bena Stevermana ukazuje, že ti, kdo vykazují známky psychopatického chování, si v investicích vedou hůř než jejich protějšky.



Steverman na stránkách Bloombergu poukazuje na to, že psychologové považují za psychopaty jedince, kteří se mimo jiné snaží manipulovat s jinými ke svému osobnímu prospěchu. Určitě nejde o nejlepší způsob, jak si získat přátele, někdy je ale považován za dobrý nástroj ke kariérnímu postupu a vydělávání velkých peněz. Profesoři psychologie Leanne ten Brinke a Dacher Keltner ovšem zkoumali osobnosti a pracovní výkony 101 manažerů hedge fondů a dospěli k rozdílnému závěru.





Profesoři se nesnažili přímo určit, zda je některý manažer psychopat, ale analyzovali videa z rozhovorů o tom, jak si daný fond vede a jaká je jeho strategie. Vědci totiž tvrdí, že u každého se dají určité znepokojivé rysy někdy pozorovat – příkladem může být úsměv při hovoru o tom, jak se někomu jinému vede špatně či nezvyklý klid při hovoru o emocionálních situacích. Porovnáním dosahovaných výkonů fondu s počtem známek psychopatie pak vědci dospěli k jednoduchému závěru: Vyplácí se být hodný. Studie ukázala i to, že investoři se sklony k narcismu také nedosahují nijak zářných výsledků. Příčinou může být skutečnost, že narcismus spojený s přílišnou důvěrou ve vlastní schopnosti vede k tomu, že tito investoři se moc dlouho drží strategií, které prostě nefungují.Tato nová studie je v protikladu s dřívějšími analýzami, které tvrdí, že psychopati mají rychlejší kariérní postup, protože budí dojem důvěry, který souvisí s velkými ambicemi. Každopádně určitě platí, že s psychopaty se obtížně pracuje, což asi poznal nejeden z nás. A to je v souladu s dalším závěrem zmiňované studie: Jestliže má někdo psychopatické sklony a dostane se do vůdčí pozice, pravděpodobně skupinu svých podřízených rozdělí, protože to bude mizerný vůdce.