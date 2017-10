12.h - Evropa smíšená, velké množství výsledkových zpráv a ne všechny jsou příznivé, ropa lehce oslabuje, BCPP v celoplošném minusu

Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne smíšené. Investoři vyhlížejí řešení katalánské krize, dnešní rozhodnutí ECB o dalším nastavení své měnové politiky a do toho přichází doslova záplava firemních výsledkových zpráv. Mnohé z nich nejsou tak radostné či pozitivní jako na začátku samotného výsledkového kolotoče. Největší tlak je dnes na bankovní sektor, nedaří se také telekomunikacím. Euro dopoledne zkorigovalo ranní růst k dolaru euru osciluje kolem hranice 25,6 za euro Ropa dnes oslabuje pod vahou včerejších statistik z USA, kde došlo k vyrovnání nečekaného výkyvu z předminulého týdne a dorovnání většiny statistik do "normálu". BCPP dopoledne oslabuje a to především kvůli bankám, které následují negativní evropský vývoj v sektoru. Jen chabě se proti nim svou stagnací staví ČEZ , většina ostatních titulů také oslabuje.