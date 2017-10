Hampl (ČNB) je pro zvýšení sazeb o 0,25 bp

Jako další z řady představitelů ČNB měl včera rozhovor Mojmír Hampl. Řekl, že preferuje postupný růst sazeb o 25 bodů, a že si nedokáže představit nic, co by změnilo jeho názor, že by se sazby měly zvyšovat. M. Hampl hlasoval pro vyšší sazby již v září. Jak psal včera David, růst sazeb příští týden je pravděpodobný, myslíme si, že to bude o 25 bp. Hlasovat se ale může i o 50 bp (což taky vidíme jako pravděpodobné).



Jiří Polanský