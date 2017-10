Indický hlad po stříbře aneb další hnací motor pro růst ceny

26/10/2017/ Zlaťáky.cz - Ve východních zemích, a to především v zemích Asie, je všeobecně známá obliba žlutého kovu. Kultura, myšlení lidí, historický vývoj atd., to vše vytváří podklad pro tento zájem. Nicméně není to jen zlato, které je v těchto koutech světa tak oblíbené. Stále více narůstá rovněž obliba druhého drahého kovu, a to stříbra. Již neplatí, že se stříbro ukrývá ve stínu zlata. Rostoucí zájem ve světě a především v zemích Asie, vytváří další hnací motor pro růst ceny bílého kovu. Podívejme se na několik informací, které to dokazují a mohou přispět ke změně ceny.

Indie, globální obr s obrovskou ekonomikou, prudkým ekonomickým růstem, velkým potenciálem a zdroji, ukazuje stále více a více svou sílu a své postavení na globálním poli. Indie, místo, kde zlato a drahé kovy patří neodmyslitelně ke kultuře země, ukazuje, že tomu tak je stále a tento trend pokračuje. Není to jen zájem o tradiční žlutý kov, ale roste zájem i o stříbro. Tento zájem této globální ekonomiky představuje další hnací motor pro budoucí růst cen. Dokazují to i následující data pocházející ze zdrojů indického ministerstva průmyslu a obchodu.

V srpnu 2017 vzrostl import stříbra do Indie o 139 % oproti srpnu 2016. Celkově bylo v srpnu 2017 dovezeno cca 496 tun (cca 15,94 mil. Oz). V srpnu 2016 činil dovoz cca 207 tun (cca 6,65 mil. Oz).

Ve srovnání s červencem 2017 vzrostl dovoz o cca 52 % z 327 tun v červenci na 496 tun v srpnu 2017.

Celkový dovoz za osm měsíců roku 2017 činil cca 3 468 tun, což je cca 111,5 mil. Oz. Pro představu a srovnání, jak je tento nárůst dovozu obrovský, jsou data z americké mincovny a to u produkce amerických stříbrných mincí American Eagle. Do 30. září prodala americká mincovna cca 15,90 mil. uncí těchto mincí. Je tedy patrné, že indický dovoz stříbra za přibližně stejné období je 7 krát vyšší.

Pokud bychom se podívali na měsíční vývoje dovozů, květen 2017 představoval měsíc s nejvyšší hodnotou od roku 2009. Indická poptávka po stříbře a celkově stříbrném materiálu se za posledních deset let exponenciálně zvýšila. Nicméně Indie byla vždy historicky známá jako země s oblibou ve zlatě. Zlato Indové uctívají pro svou krásu a jako symbol generačního bohatství. Indická vláda však stanovila na zlato dovozní cla, přidala daň z prodeje a zahájila také režim zpeněžení zlata, jehož cílem bylo přimět obyvatelstvo, aby své zlato vyměnilo za úročené dluhopisy. Zatímco iniciativy indické vlády narušily oficiální poptávku, pokračují prodeje a dovozy na černém trhu. Stříbro se tak stalo přímým přínosem kampaně proti zlatu. Indové rovněž oceňují stříbro pro jeho krásu a stává se tak součástí jejich bohatství. Nepředstavuje náhradu žlutého kovu, ale doplňuje jej.

Podívejme se na následující grafy, které tento trend potvrzují.

Z grafu je patrné, jak velký zájem mají Indové o bílý kov. Jen pro srovnání. Rovněž Čína, velký soupeř Indie, se zaměřuje na stříbro. V prvním pololetí činil import do Číny 1 984 tun (cca 63,78 mil. Oz). Tento import představuje nárůst o 37 % oproti prvnímu pololetí v roce 2016 a je to nejvyšší hodnota dovozu za sedm let. Dohromady tedy obě země dovezly za první pololetí roku 2017 cca 150 milionů uncí stříbra. Za současného tempa činí jejich dovoz cca 300 milionů uncí stříbra za rok z cca 850 milionů uncí světové roční produkce. Tedy více než 35 % roční produkce směřuje do těchto dvou zemí, více do Indie.

Je tedy zřejmé, že rostoucí zájem o stříbro, průmyslová spotřeba atd. vytváří jasné podmínky pro růst ceny. Je jen otázkou času, kdy cena stříbra rapidně poroste, protože hlad velkých globálních hráčů po stříbře neopadá.

Hlavní ekonomické události tohoto týdne, které mohou ovlivnit komoditní kovy:

1. 25.10.2017 v 10:30 Velká Británie Hrubý domácí produkt 2. 25.10.2017 v 14:30 USA Zboží dlouhodobé spotřeby 3. 25.10.2017 v 16:00 Kanada Rozhodnutí o úrokové sazbě 4. 25.10.2017 v 16:00 USA Prodeje nových domů 5. 25.10.2017 v 16:30 USA Týdenní změna zásob ropy 6. 26.10.2017 v 13:45 EUR Rozhodnutí o úrokové sazbě 7. 26.10.2017 v 14:30 EUR Tisková konference ECB 8. 26.10.2017 v 14:30 USA Žádosti o podporu v nezaměstnanosti 9. 27.10.2017 v 14:30 USA Hrubý domácí produkt 10. 27.10.2017 v 16:00 USA Spotřebitelská důvěra UoM

Predikce na tento týden:

Cena zlata se na počátku nového týdne pohybuje kolem úrovně 1 275 $. Minulý týden cena poklesla pod úroveň 1 277 $. Pokud se neobjeví obrat směrem vzhůru, je možné, že se cena dostane na úroveň k 1 250 $ - 1 240 $. Hranice odporu je na 1 283 $ a další pak na 1 290 $, zatímco podpora je na 1 274 $.

Cena stříbra se pohybuje kolem úrovně 16,99 $. Hranice podpory je na 16,80 $, zatímco odpor je na 17,10 $.

Přejeme Vám hodně úspěchů!