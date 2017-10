Pozornost trhů bude mířit na dnešní zasedání ECB (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Pegas Nonwovens dnes začíná vyplácet dividendu ve výši 1,30 EUR na akcii. Zároveň se dnes koná mimořádná valná hromada Moneta Money Bank.

Evropský akciový trh bude na začátku seance kolísat okolo včerejšího zavíracího kurzu.

Spojené státy dnes zveřejní statistiky o velkoobchodních zásobách, žádosti o podporu v nezaměstnanosti nebo některé statistiky z trhu nemovitostí. V Evropě to bude německá spotřebitelská důvěra GfK. Makroekonomické údaje však jednoznačně zastíní dnešní zasedání ECB.

Výsledky hospodaření dnes ve Spojených státech zveřejní cela řáda firem. Mezi nimi budou například Microsoft, Amazon.com, Alphabet, Intel, ConocoPhilips, Praxair, Time Warner nebo Ford Motor. Výsledková sezóna bude dnes bohatá i v Evropě, když reportují Deutsche Bank, Banco Santander, Neste, Telefonica, Anheuser-Busch InBev, Statoil či Barclays.

Analytici Société Générale snížili doporučení pro italského výrobce brýlových obrouček a slunečních brýlí na Prodat.

Obchodování na zámořských trzích

Investoři jsou v posledních dnech stále více a více citlivější na zprávy ohledně chystané daňové reformy ve Spojených státech. Nejistota spojená s jejím schválením a smíšené hospodářské výsledky firem včera poslaly americké akciové indexy dolů. S&P 500 včera odevzdal půl procenta, když na jeho propadu se podílely všechny hlavní sektory. Nejhůře dopadlo odvětví telekomunikačních společností, když tyto akcie přišly o více jak dvě procenta své hodnoty. Relativně nejlépe se dařilo farmaceutickým titulům, které klesly pouze o jednu desetinu procenta. Půl procenta ztratily i další dva indexy, technologický Nasdaq a průmyslový Dow Jones.

Asijsko-pacifický region dnes jednoznačný trend neměl. S mínusem dnes končí jihokorejské akcie, když index Kosdaq přichází o 1,2 %, červeně indexy vymalovali i obchodníci v Hongkongu, na Taiwanu nebo v Malajsii. Naopak ze včerejších ztrát se oklepala tokyjská burza a japonské akcie mírně rostou. Výraznější zisky okolo půl procenta si připisují čínské pevninské indexy.

Pro investory bude důležité dnešní zasedání Evropské centrální banky. Vzhledem k současnému inflačnímu vývoji očekáváme velmi holubičí rétoriku Maria Draghiho. Stávající program kvantitativního uvolňování končí letos v prosinci, proto předpokládáme komentáře k jeho dalšímu osudu. Nemyslíme si, že by ECB dnes oznámila jeho zamýšlený konec. My očekáváme jeho prodloužení o dalších devět měsíců a snížení nakupovaného množství aktiv na 25 mld. EUR ze současných 60 mld. EUR. Trhy do velké míry s prodloužením programu a omezením nákupů počítají. Uvolněná měnová politika by měla při současném silném hospodářském vývoji působit na akcie pozitivně.