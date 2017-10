Čtvrteční obchodní seance 26. 10. 2017

Čtvrtek 26. 10. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (-0,48 %), S&P500 (-0,47 %) a NASDAQ (-0,52 %).

Evropa: DAX (-0,46 %), CAC40 (-0,37 %), FTSE 100 (-1,05 %).

Čína: Hang Seng (-0,28 %), Shanghai Comp. (+0,39 %), CSI 300 (+0,48 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,15 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

DE: (08:00) – GfK Index spotřebitelské nálady (říjen)

ECB: (13:45) – Rozhodnutí o sazbách: (Úroková: 0 %, Depozitní: -0,40 %)

ECB: (14:30) – Tisková konference Mario Draghi

USA: (14:30) – Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti

USA: (16:00) – Rozjednané prodeje domů (září)

/NG: (16:30) – Týdenní změna zásob plynu dle EIA: oček. +61 mld., min. +51 mld.

-------------------------------------------------------------

Zámořské akciové indexy se během středeční obchodní seance dostaly pod krátkodobý prodejní tlak, a přestože dokázaly velkou část ztrát v závěru obchodování umazat, zavíraly v průměru půl procenta níže. Spíše než o makroekonomický fundament se jednalo o technickou korekci způsobenou právě probíhající výsledkovou sezónou v USA za 3Q 2017. Jedním z největších propadáku dne byly akcie AMD (-13,47 %). Ztrácely také tituly jako BA (-2,85 %), TSLA (-3,94 %), T (-3,99 %), GE (-1,78 %) a CMX (-14,58 %).

Zasedání a výstup ECB (13:45-15:30)

Americký dolar navzdory příznivým údajům o ekonomice USA oslaboval vůči koši hlavních světových měn. Jedním z důvodů může být dnešní zasedání ECB. Trh očekává, že sazby zůstanou beze změny, nicméně bude oznámeno snížení objemu měsíčních nákupů aktiv ze současných 60 mld. na 40-30 mld. EUR s pravděpodobnou platností od začátku příštího roku do června nebo až do září 2018. Mario Draghi v září řekl, že si chce rada ponechat určitou míru flexibility při budoucích rozhodování. Pravděpodobně bude rozhodnuto o snížení objemu měsíčních nákupů s platností od ledna, ale nejistotou je konkrétní objem a hlavně délka ukončovacího období. ECB však nemůže příliš otálet, jelikož bude brzy donucena ukončit celý program odkupu aktiv jednoduše proto, že na trhu dochází státní dluhopisy, které by mohla ještě nakupovat. Jedním z pravidel ECB je nedržet více než 33 % státního dluhu jedné země. V případě Německa by k této hranici centrální banka mohla dospět už na jaře příštího roku a u dalších zemí ve zbytku roku 2018. Reakce na EUR/USD by měla být jednoznačná, jak si však dnešní zasedání přeberou evropské akcie, zůstává otázkou.

Katalánský parlament bude dnes odpoledne jednat o dalším postupu v konfliktu se španělskou centrální vládou, která se chystá omezit autonomii Katalánska kvůli snahám jeho vedení o nezávislost.

Výsledková sezóna USA 3Q 2017 - Alphabet (GOOGL), American Airlines (AAL), Bayer AG (BAYN), Deutsche Bank AG (DBK), Ford Motors (F), Gilead (GILD), Hershey (HSY), Imax (IMAX), Intel (INTC), Mattel (MAT), Microsoft (MSFT), Orange (ORAN), Raytheon (RTN), Twitter Inc (TWTR), VALE (VALE), Yamana Gold (AUY) a Western Digital (WDC).