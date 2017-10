ECB dnes oznámí plány ohledně dalšího směřování programu odkupu aktiv (Ranní zpráva z finančního trhu)

Klíčovou událostí dne je zasedání ECB. Očekáváme, že na něm bude o devět měsíců (do září 2018) prodloužen program odkupu aktiv, zároveň bude snížen na 25 miliard EUR měsíčně. Konec tohoto programu však dnes ECB podle nás neoznámí a ponechá si otevřené dveře pro jeho další prodloužení či rozšíření. Rétorika ECB navíc zůstane velmi holubičí, což může poslat euro ke slabším hodnotám. Regionální ekonomický kalendář dnes bude ve světle ECB nezajímavý.

Jednání ECB zastíní odpolední americká data

ECB na svém dnešním zasedání představí své plány ohledně programu odkupu aktiv. Podle našeho odhadu přistoupí k prodloužení tohoto programu o devět měsíců (do září příštího roku) a snížení objemu odkupovaných aktiv na 25 mld. CZK. ECB si podle nás chce nechat prostor pro další případné prodloužení tohoto programu a nevykoupit si všechny vhodné cenné papíry. Navíc se ECB při objasňování této úpravy může odkázat na současný velmi slibný růst ekonomiky eurozóny. Detaily k tomu, co dnes od ECB očekávat, naleznete v našem speciálním reportu na http://bit.ly/ECB_10_2017.

Němečtí podnikatelé vidí budoucnost růžově

Společné evropské měně se před dnešním zasedáním ECB dařilo. Zatímco včerejší ranní kotace se nacházely u 1,176 USD/EUR, dnes ráno již kurz atakoval 1,183 USD/EUR. Německé indikátory důvěry Ifo zaznamenaly vzestup ve složce hodnocení současné situace i očekávání. Naznačuje to, že po určitém oslabení aktivity na počátku letních prázdnin se nálada podnikatelů vrací k vysokým úrovním z první poloviny roku. Slibný srpnový vzestup německé průmyslové výroby je tak základem pro očekávanou slušnou výkonnost německé ekonomiky ve zbytku roku. To je určitě povzbudivá zpráva i pro centrální bankéře z Frankfurtu, kteří se dnes scházejí k projednání měnové politiky.

Zasedání ECB dnes bude zajímavé i pro regionální měny

Vzhledem k důležitosti dnešního jednání ECB nebude trh na středoevropská data či události brát příliš zřetel. Pro ČNB a potažmo kurz koruny bude důležité sledovat, jak rychlé bude ukončování programu kvantitativního uvolňování a kdy lze očekávat první zvyšování úrokových sazeb ECB (my čekáme první zvýšení až v Q1 19). Koruna zatím profituje právě z toho, že ČNB se sazby zvyšovat bát nebude, kdežto u ECB si ještě delší dobu počkáme.

Koruna drží silné úrovně pod 25,60 CZK/EUR

Obchodování na české měně bylo včera z kurzového pohledu poměrně nezajímavé. Po úterním posílení k 25,57 CZK/EUR, kam se koruna dostala po komentáři člena bankovní rady Nidetzkého, se včera kurz držel stabilní v úzkém pásmu mezi 25,57 a 25,60 CZK/EUR. Tomáš Nidetzký v rozhovoru pro agenturu Reuters uvedl, že ČNB může na svém příštím měnovém zasedání uvažovat o zvýšení úrokových sazeb i o 50 bazických bodů, neboť rychle rostoucí ekonomika dokáže absorbovat výraznější utažení sazeb, stále nastavených na dohled nuly. Včera se k této problematice vyjádřil i viceguvernér Mojmír Hampl. Ten pro HN uvedl, že dává přednost „normálnímu“ zvyšování sazeb o čtvrtinu procentního bodu. Razantnější zvýšení sazeb ale nevylučuje, pokud na něj ukáže nová prognóza.

My očekáváme, že ČNB zvýší úrokové sazby na svém zasedání 2. listopadu o standardních 25 bazických bodů a bude pokračovat se zvyšováním tempem co čtvrtletí, to jedno zvýšení sazeb. Detaily této naší prognózy lze najít v aktuálních Ekonomických výhledech Komerční banky (http://bit.ly/ceo4Q17). Rizikový scénář ale počítá s tím, že na zasedání v příštím týdnu skutečně bankovní rada rozhodne o zvýšení sazeb o 50 bazických bodů (pravděpodobnost tohoto scénáře hodnotíme jako poměrně vysokou, a to 40 %). Jeho realizace by podle nás znamenala posílení koruny do oblasti kolem 25,30 CZK/EUR.