Pražská burza dosáhla nejlepšího výsledku za téměř pět let

Pražská burza ve středu vykázala nejlepší výsledek za téměř pět let, když index PX dosáhl 1064,10 bodu, píše ČTK. Výše byl naposledy v lednu 2013, a to na zhruba 1066 bodech. Vyplývá to z údajů na webu burzy. K posílení burze pomohl hlavně růst akcií energetické firmy ČEZ a bankovních emisí. Koruna stagnovala k euru a posílila k dolaru.

Index pražské burzy roste vytrvale s menšími výkyvy od konce loňského roku. Letos v dubnu tak po dlouhé době překonal hranici 1000 bodů. Pod ní se nacházel od září 2015, v polovině loňského roku se krátkodobě propadl pod 800 bodů.

Dnes zpevnily asi dvě třetiny ze 14 hlavních emisí pražské burzy. Akcie ČEZ, které dosáhly největšího objemu obchodů, si připsaly 0,39 procenta na 460 korun. Další z nejobchodovanějších emisí, akcie bankovní skupiny Erste, zdražila o 2,32 procenta na 979 korun.

Polepšily si i cenné papíry Moneta Money Bank a Komerční banky. Akcie Monety posílily o 0,46 procenta na 75,75 koruny a akcie Komerční banky o 1,36 procenta na 967 korun. Nejvýraznějšího růstu dosáhly cenné papíry tabákové společnosti Philip Morris ČR, a to o 3,95 procenta na 16.724 korun.